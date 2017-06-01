«Трансформеры: Бамблби», «Город грехов», «Люди Икс: Новые мутанты», Закари Кинто

Хейли Стейнфелд предложили главную роль в «Бамблби»

Хейли Стейнфелд договаривается об участии в спин-оффе «Трансформеров», посвящённому автоботу Бамблби, самому знаменитому в игрушечной серии от компании Hasbro. Актрисе предложили сыграть главную роль девчонки-сорванца, которая после школы пошла работать автомехаником. Проект является частью расширяющейся кинематографической вселенной. Режиссёр картины — Трэвис Найт.

«Бамблби — один из самых «мелких» трансформеров, но недостаток физической мощи компенсирует умом и хитростью. Его основная роль — шпионаж; благодаря своему проворству и ловкости может выполнять также обязанности диверсанта. К его преимуществам относятся: острое зрение (по этому показателю он превосходит подавляющее большинство автоботов); эффективный расход энергии и топлива; способность перемещаться в воде и под водой в альт-форме».

В кино трансформер преобразовывается в Chevrolet Camaro, историю для него придумала сценаристка Кристина Ходсон и продюсеры — Майкл Бэй и Лоренцо ди Бонавентура. В производстве фильма принимает участие кинокомпания Paramount Pictures.

По «Городу грехов» Фрэнка Миллера снимут теле-сериал

Weinstein Company и Dimension разрабатывают телевизионную перезагрузку серии комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов». Сценарий напишет исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов» Глен Маззара, который планируетсделать его как можно ближе к оригинальному произведению Миллера, включая персонажей комикса. Пилотный эпизод снимет режиссёр Лен Уайзман, который помимо кино, работал на телевидении в таких сериалах, «Гавайи 5.0» и адаптация комикса «Люцифер».

Нуар-комикс вышел в издательстве Dark Horse в 1991 году и со временем вырос в полноценную серию. Фрэнк Миллер получил за своё творение семь очень престижных премий Эйснера, вручаемых за достижения в американских комиксах.

Цикл состоит из нескольких последовательно рассказанных историй, сюжеты которых часто переплетаются, а персонажи переходят из одних в другие. События разворачиваются в вымышленном городе Бэйсин-Сити, прозванном Городом грехов из-за того, что служил перевалочным пунктом и местом развлечения для следующих через него золотоискателей. Власти города — насквозь коррумпированные политики, которые делят сферы влияния с мафиозными кланами при полнейшем попустительстве продажной полиции.

В 2005 году комикс был адаптирован для кино Робертом Родригесом. Главные роли в фильме сыграли: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба, Розарио Доусон, Бенисио дель Торо, Элайджа Вуд, Клайв Оуэн и другие актёры. В 2014 году фильм обзавёлся сиквелом.

У телеверсии графических новелл Фрэнка Миллера ещё нет своего дома, однако некоторые из потенциальных площадок для показа уже им интересуются.

Закари Кинто записался в «Отель Артемис»

Закари Кинто присоединился к актёрам научно-фантастического триллера «Отель Артемис» ("Hotel Artemis"). Ранее в проект зачислились: Джоди Фостер, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка», «Kingsman: Секретная служба»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Дженни Слейт («Одарённая», «Разум в огне») и Чарли Дэй («Холлеры», «Каникулы»).

События разворачиваются в ближайшем будущем в Лос-Анджелесе в отеле «Артемис». В центре сюжета — персонаж Джоди Фостер, которая управляет подземной больницей для самых опасных преступников города. Женщина узнаёт, что один из её пациентов находится здесь с целью убийства другого.

Снимает картину Дрю Пирс по своему сценарию. Для него этот проект станет дебютом в качестве режиссёра. В производстве фильма принимают участие компании Ink Factory и Lionsgate. Продюсеры: Саймон и Стивен Корнвеллы, Адам Сигел и Марк Платт для Marc Platt Productions. Съёмки начнутся в этом году.

Чарли Хитон получил роль в кинокомиксе «Люди Икс: Новые мутанты»

Чарли Хитон, хорошо известный по роли старшего брата Уилла в сериале «Очень странные дела», примет участие в съёмках кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Также в картине снимаются Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Аня Тейлор-Джой («Сплит»), по-прежнему ведёт переговоры со студией 20th Century Fox Розарио Доусон.

Картина расскажет о мутантах-подростках, которые создают единую команду.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии по имени Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка. Доусон договаривается о роли доктора-мутанта Сесилии Рейес, обладающей силой протоплазмового силового поля, используемого для создания протоплазменного оружия. Она также может создавать вокруг себя защитную биообласть. Для подростков Рейес станет наставником. Чарли Хитон получил роль мутанта Пушечное ядро/ Сэмюэл Гатри со способностью летать на высоких скоростях, причём, в полёте мутант обладает сверхчеловеческой прочностью и его трудно остановить.

Съёмки стартуют в начале июля под руководством режиссёра Джоша Буна. По его словам, это будет намного более мрачная история, вдохновлённая комиксами 1980-х годов с сюрреалистическим душком. Релиз фильма планируется на 13 апреля 2018 года.

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