Вэл Килмер готов вернуться к своей роли в «Лучшем стрелке 2»

Том Круз на этой неделе подтвердил, что духоподъёмная драма Тони Скотта 1986 года «Лучший стрелок» обзаведётся давно обещанным сиквелом. Актёр сыграл в фильме ведущую роль лейтенанта Пита «Маверика» Митчелла, которая принесла ему первую популярность. По его словам, съёмки продолжения начнутся уже в следующем году.

Вслед за этой новостью появилась информация о потенциальном постановщике. И хотя официально проект пока не имеет режиссёра, в числе претендентов стоит имя Джозефа Косински, у которого Круз ранее снимался в научно-фантастической драме «Обливион». Кроме того, о своей готовности вернуться в «Лучшего стрелка 2» объявил через твиттер Вэл Килмер, исполнитель ещё одной ключевой роли в фильме — лейтенанта Тома «Айсмена» Казански, соперничающего с Митчеллом. Актёр также рассказал, что до сих пор хранит у себя памятную табличку из фильма.

Напомним, что в центре сюжета оригинальной картины — лейтенант Пит Митчелл по прозвищу Маверик, курсант элитного училища ВМС США и искусный пилот истребителя. В одном из учебных боёв разбивается самолёт, в котором погибает его напарник. Терзаемый произошедшими событиями, Маверик уходит из училища и возвращается к службе военно-морского пилота.

По словам продюсера Джерри Брукхаймера, который работал и на оригинальной картине, продолжение расскажет историю нового поколения пилотов и военной техники, включая дроны, которым пилоты не нужны, а здесь уже вырисовывается конфликт, на котором и будет сделан акцент. Персонаж Круза попытается доказать, что пилотов рано списывать со счетов, они ещё могут пригодиться военной авиации.

В производстве также примет участие продюсер Дэвид Эллисон из кинокомпании Skydance. Съёмки начнутся в 2018 году после того, как Том Круз закончит с очередной частью экшен-фильма «Миссия невыполнима 6».

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