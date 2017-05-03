Бокс-офис США: 26-29 мая, «Пираты» дают течь, «Спасатели Малибу» тонут

Первый месяц этого кинопрокатного лета завершается за океаном на заунывной ноте — по итогам 29 дней валовая касса составляет $801 млн, что является (и останется) самым низким показателем аж с мая 2006 года. Причина всему — в том, что три из четырёх самых многообещающих премьер заметно не долетели до ожиданий, и две из них вышли в минувший уикенд Дня памяти, сам по себе ставший наименее кассовым за 17 лет.

Руководили всей этой скромной пирушкой «Пираты Карибского моря 5» — после того, как четвёртая часть стала дома наименее кассовой во франчайзе, «Дисней» агрессивно подошёл к маркетингу и, в частности, пытался использовать шестилетний перерыв в свою пользу, однако многих зрителей переубедить все равно не сумел, и результатом стали $62,6 млн за три дня и $77 млн за четыре. Итого фильм почти на треть отстал от ПКМ-4 ($90,2 млн) и выступил фактически на том же уровне, что и прошлогодние неудавшиеся камбэки долгоиграющих франчайзов «Стартрек: Бесконечность» и «Джейсон Борн» (оба собрали по $59 млн), а учитывая, что зрительские рейтинги у него не лучше, чем у всех перечисленных фильмов, то и к концу проката он теперь должен собрать дома $155-170 млн — почти вдвое меньше, чем «Проклятие Чёрной Жемчужины» ($305 млн) в 2003 году.

Что же до проката за пределами США, то там новичок, присутствуя фактически на всех хоть сколько-нибудь значительных рынках, собрал $208 млн, тем самым ровно на 20% отстав от предыдущего фильма ($260 млн), выходившего не везде сразу, и более чем вдвое — от рекордсмена «Форсажа 8» ($443 млн). Здесь итоговые сборы ПКМ-5 направляются в сторону полумиллиарда с небольшим (против восьми сотен его предшественника), а значит, и общемировой кассе теперь придётся бороться не за миллиард, как в былые времена, а всего лишь за преодоление $654 млн всё той же первой части.

Вторую строчку в Штатах неожиданно для всех выбили «Стражи Галактики 2» — продолжив разумно опускаться, кинокомикс добыл $20,6 млн за трёхдневку и $25,2 млн за праздничный уикенд. При текущих $338,5 млн он уверенно совершил то, что удаётся ныне всё меньшему и меньшему числу сиквелов — оставил позади свой оригинал ($333,2 млн), впереди же у него дома ещё примерно сороковник.

И лишь замкнула тройку лидеров вторая большая премьера в лице «Спасателей Малибу» — оказавшиеся, видимо, не слишком заманчивыми трейлеры вкупе с резко негативной критикой оставили экшн-комедию с $18,6 млн за три дня, $23 млн за четыре и $27,6 млн с учётом старта в четверг. За чистый уикенд фильм собрал лишь половину денег «Мачо и ботана» ($36,3 млн), на успех которого с самого начала и претендовал, а также подарил Дуэйну Джонсону один из его худших стартов за последние 10 лет. Производственные затраты в $69 млн останутся не отбитыми дома и почти точно не окупленными по миру.

Далее «Чужой: Завет» даже за праздничный уикенд умудрился обвалиться почти втрое, что после слабого старта привело его к $13,2 млн за четырёхдневку и $60 млн за 11 дней проката — поздравляем Ридли Скотта, теперь его фильм соберёт к концу проката меньше, чем оригинал ($79 млн) почти 40 лет назад. Из других премьер прошлой недели мелодрама «Весь этот мир» опустилась на 37% к $7,4 млн за второй уикенд и $22,7 млн подытога при бюджете в десятку, а комедия «Дневник слабака 4» снизилась на 18% к $5,8 млн за выходные и $15 млн текущих сборов.

Третьенедельные «Дочь и мать её» и «Меч короля Артура» дружно упали на 40%, что привело комедию к $4,9 млн за уикенд и $41,2 млн подытога, а фэнтези — к $4,1 млн и $34,8 млн соответственно. Наконец, «Босс-молокосос» показал $2,3 млн за девятый уикенд и $169,6 млн за два месяца проката, а «Красавица и чудовище» на вынос тела стала восьмым фильмом в истории (и уже четвёртым релизом «Диснея»), преодолевшим в Штатах отметку в $500 млн.

Так мы и вступаем в июнь, который в этом году, как и май, начинается со своего самого крупного релиза — им является «Чудо-женщина» (4000+), которая на волне действительно сильного маркетинга постарается как минимум добыть на старте девятизначную сумму. Вместе с ней в прокат выходит второй за последние три месяца и последний на ближайшие полтора года мультфильм DreamWorks «Капитан Подштанник» (3300). Следите за нашими обзорами.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/29/5200.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: