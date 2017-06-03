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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 03 июня 2017, 13:37:34
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Сиквел «Притяжения» выйдет в прокат в 2019 году

Притяжение

Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного миллиарда рублей. Сценарий пишут Олег Маловичко и Андрей Золотарёв. Производство осуществляют кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород».

Оригинальный фильм рассказывает об иноземном исследовательском космическом корабле, потерпевшем крушение на нашей планете, в районе Северное Чертаново в Москве. Выживший пришелец-гуманоид в результате череды событий оказывается среди людей и пытается добраться до корабля, чтобы вернуться на свою планету.

Главные роли в картине сыграли: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов.

В съёмках «Притяжения 2», помимо российских, будут задействованы также и китайские актёры, а в производстве фильма — китайские продюсеры совместно с отечественными: Дмитрием Рудовским, Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко, Антоном Златопольским и Фёдором Бондарчуком.

Бюджет сиквела оценивается в 645 миллионов рублей. На его производство режиссёр запросил у Фонда кино 250 миллионов, часть суммы предоставит примкнувшая к проекту китайская сторона. Релиз фильма назначен на 26 декабря 2019 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/03/5205.shtml?2
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