Сиквел «Притяжения» выйдет в прокат в 2019 году

Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного миллиарда рублей. Сценарий пишут Олег Маловичко и Андрей Золотарёв. Производство осуществляют кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород».

Оригинальный фильм рассказывает об иноземном исследовательском космическом корабле, потерпевшем крушение на нашей планете, в районе Северное Чертаново в Москве. Выживший пришелец-гуманоид в результате череды событий оказывается среди людей и пытается добраться до корабля, чтобы вернуться на свою планету.

Главные роли в картине сыграли: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов.

В съёмках «Притяжения 2», помимо российских, будут задействованы также и китайские актёры, а в производстве фильма — китайские продюсеры совместно с отечественными: Дмитрием Рудовским, Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко, Антоном Златопольским и Фёдором Бондарчуком.

Бюджет сиквела оценивается в 645 миллионов рублей. На его производство режиссёр запросил у Фонда кино 250 миллионов, часть суммы предоставит примкнувшая к проекту китайская сторона. Релиз фильма назначен на 26 декабря 2019 года.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/03/5205.shtml?2

Также в блоге: