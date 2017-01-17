Дакота Фэннинг получила роль в телеадаптации «Алиениста»

Дакота Фэннинг сыграет вместе с Люком Эвансом и Даниелем Брюлем в многосерийном психологическом триллере «Алиенист» ("Alienist") по одноимённому роману Калеба Карра о реально произошедших событиях в Нью-Йорке в 1896 году. Режиссёр проекта — Якоб Вербрюгген («Чёрное зеркало», «Крах», «Карточный домик»). Показ сериала состоится на кабельном канале TNT в конце этого года.

В центре сюжета — расследование целой серии зверских убийств детей. С каждым новым преступлением почерк садиста всё изощрённее, и всё более указывает на его ритуальный характер. За дело берётся недавно назначенный комиссар полиции и будущий президент США Теодор Рузвельт. Он собирает группу необычных по тем временам специалистов и новичков в криминалистике — психолога-алиениста Ласло Крайцлера, репортёра уголовной хроники в газете «Таймс» Джона Скайлера Мура, первой в истории женщины-копа Сары Говард и детективов братьев Айзексонов — сторонников нетрадиционных методов расследования. Следствие впервые применило на практике такие инновационные по тем временам методы, как снятие отпечатков пальцев и составление психологического профиля маньяка.

Брюль сыграет судебного психолога Ласло Крайцлера, а Эванс — криминального репортёра из «Таймс» Джона Мура. Оба персонажа вошли в экспериментальную команду по расследованию убийств. Дакота Фэннинг исполнит роль Сары Говард — амбициозной секретарши из полицейского участка, которая полна решимости стать первой женщиной-детективом Нью-Йорка.

В производстве сериала принимают участие компании Paramount Television и Turner’s Studio T. Исполнительные продюсеры: Кэри Фукунага, Эрик Рот, Хуссейн Амини, Стив Голин и Розали Сведлен. Съёмки стартуют в ближайшее время в Будапеште.

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