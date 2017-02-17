Сэм Раими расскажет о Бермудском треугольнике

Сэм Раими планирует возглавить съёмки мистического триллера «Бермудский треугольник» ("Bermuda Triangle"). В производстве участвует кинокомпания Skydance Productions. В проект некогда хотели позвать Джонни Деппа на главную роль, однако в настоящее время у проекта нет главного исполнителя.

Проект вдохновлён таинственными происшествиями в Атлантическом океане, в районе, окружённом Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, образующими форму треугольника. Место знаменито загадочными исчезновениями морских и воздушных судов.

Сюжет фильма Раими не раскрывается. Сценарий к нему писали Даг Миро и Карло Бернард, известные по таким картинам, как: «Великая стена», «Принц Персии: Пески времени», «Нарко», «Ученик чародея» и «Незваные».

Аналогичные проекты разрабатываются при студиях Universal Pictures и Warner Bros. Pictures. Ни в одном из них пока нет режиссёра.

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