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Киноблог » Вести с полей » 17 февраля 2017, 12:05:26
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Кэри Фукунага снимет фильм о взрыве атомной бомбы

Кэри Фукунага

Кэри Фукунага («Настоящий детектив») подписал контракт с Universal Pictures на съёмки драмы «Ударная волна» ("Shockwave") по книге Стивена Уокера 2005 года «Ударная волна: Обратный отсчёт для Хиросимы» ("Shockwave: Countdown to Hiroshima").

В книге описываются события, предшествовавшие взрыву атомной бомбы в трёхсоттысячной Хиросиме. История рассказана от лица американских пилотов, сбросивших смертоносный снаряд под кодовым именем «Малыш», а также учёных, пострадавших людей и мировых лидеров, находящихся тогда в эпицентре драматических событий.

Сценарий фильма напишет Хуссейн Амини («Драйв», «47 ронинов», «Белоснежка и охотник»). В настоящее время он вместе с Фукунагой работает над телесериалом «Алиенист».

Продюсерами проекта выступают: Тим Беван, Лиза Чесин и Эрик Феллнер от компании Working Title Films.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/17/5074.shtml?0
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