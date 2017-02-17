Кэри Фукунага снимет фильм о взрыве атомной бомбы

Кэри Фукунага («Настоящий детектив») подписал контракт с Universal Pictures на съёмки драмы «Ударная волна» ("Shockwave") по книге Стивена Уокера 2005 года «Ударная волна: Обратный отсчёт для Хиросимы» ("Shockwave: Countdown to Hiroshima").

В книге описываются события, предшествовавшие взрыву атомной бомбы в трёхсоттысячной Хиросиме. История рассказана от лица американских пилотов, сбросивших смертоносный снаряд под кодовым именем «Малыш», а также учёных, пострадавших людей и мировых лидеров, находящихся тогда в эпицентре драматических событий.

Сценарий фильма напишет Хуссейн Амини («Драйв», «47 ронинов», «Белоснежка и охотник»). В настоящее время он вместе с Фукунагой работает над телесериалом «Алиенист».

Продюсерами проекта выступают: Тим Беван, Лиза Чесин и Эрик Феллнер от компании Working Title Films.

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