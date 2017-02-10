Пол Джиаматти, Джефф Дэниелс, Дэвид Гордон Грин, Дэнни Макбрайд, Джон Карпентер, Кевин Смит и Джо Манганьелло

Пол Джиаматти и Джефф Дэниэлс получили роли в триллере «Кэтчер-шпион»

Пол Джиамати и Джефф Дэниелс подписались на участие в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» ("Catcher Was A Spy"), куда ранее зачислились Пол Радд и Гай Пирс. Снимает картину Бен Левин по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Автор адаптированного сценария Роберт Родат («Спасти рядового Райана», «Тор 2: Царство тьмы»).

В центре сюжета — реальная история Морриса "Мо" Берга (1902-1972) — американского бейсболиста и звезды Высшей лиги бейсбола, работавшего на разведку в Стратегическом отделе ЦРУ в период Второй мировой войны.

Берг закончил престижный Принстонский университет, владел двенадцатью языками и пятнадцать лет отыграл в бейсбол в таких командах, как "Chicago White Sox" и "Washington Senators". Параллельно он решал поставленную разведкой задачу: выяснить, насколько нацисты близки к созданию атомной бомбы. За свою деятельность был награждён медалью за заслуги.

Берга сыграет Пол Радд; Джефф Дэниелс будет играть его шефа в разведке Донована по прозвищу Дикий Билл, которого называют отцом ЦРУ; Гай Пирс изобразит военного специалиста Фурмана, а Пол Джиаматти — физика Сэмюэла Гаудсмита, наиболее известного открытием спина электрона.

Съёмки фильма стартуют на будущей неделе в Праге. Релиз ожидается в начале 2018 года.

Дэнни Макбрайд и Дэвид Гордон Грин напишут сценарий перезагрузки «Хэллоуина»

Создатель «Хэллоуина» Джон Карпентер раскрыл некоторые детали очередного фильма франшизы, над которым он работает в сотрудничестве с кинокомпанией Blumhouse.

Главные новости заключаются в том, что сценарий к фильму пишут Дэнни Макбрайд и Дэвид Гордон Грин, который к тому же возглавит его съёмки. Сам Карпентер выступит его исполнительным продюсером и консультантом. Он поделился с фанатами хоррор-франшизы историей о том, что Грин, Макбрайд и продюсер Джейсон Блум приехали в его офис и представили своё видение будущей картины, отчего Карпентер пришёл в восторг, назвал их идеи революционными и даже захотел написать к ней музыку.

Премьера самого первого «Хэллоуина» состоялась в 1978 году. В нём началась история убийцы Майкла Майерса, который в шестилетнем возрасте в канун Хэллоуина убивает свою старшую сестру, после чего его помещают в психиатрическую клинику. Спустя 15 лет, во время поездки в суд, Майерс сбегает, возвращается в родной город и начинает убивать снова.

Релиз нового фильма запланирован на 19 октября 2018 года — это спустя сорок лет после премьеры оригинальной картины Карпентера. Грин и Макбрайд также выступят исполнительными продюсерами от своей общей компании Rough House Pictures. Финансируют проект Blumhouse и студия MIRAMAX, продюсер — Дэвид Твэйтес.

Кевин Смит анонсировал производство фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

Кевин Смит опубликовал у себя в инстаграме скриншот с ноутбука с титульным листом сценария фильма о культовых персонажах вымышленной вселенной «View Askewniverse» Джее и Молчаливом Бобе, которые впервые появились в 1994 году в фильме «Клерки», а позднее стали участниками сразу нескольких картин режиссёра.

Новый фильм получил название «Джей и Молчаливый Боб: Перезарузка». Парни из Джерси возвращаются в Голливуд, чтобы остановить производство перезагрузки старого фильма «Пыхарь и Хроник», который они страшно ненавидели. По словам Смита, это будет издевательская сатира над современным кинобизнесом, одержимым перезапусками. В картине будет много знакомых нам актёров и звёздных камео.

Смит вновь исполнит главную роль вместе со своим партнёром по киношным приключениям Джейсоном Мьюзом. Режиссёр уже встретился с нужными людьми на студии Miramax, которые согласились оказать проекту свою поддержку. Съёмки должны начаться этим летом.

Джо Манганьелло получил роль в экранизации "Rampage"

Джо Манганьелло («Супер Майк», «Саботаж») и Марли Шелтон («Городские девчонки», «Экстрасенсы») поучаствуют в съёмках киноадаптации игровой аркады 1980-х годов "Rampage". В фильме также снимаются Дуэйн Джонсон и Наоми Харрис. Сценарий пишут Карлтон Кьюз («Разлом Сан-Андреас», «Мотель Бейтсов») и Райан Кондал («Геракл»), режиссёр картины — Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2: Таинственный остров»).

Главные герои игры — обычные американцы Джордж, Лиззи и Ральф, превратившиеся в гориллу, ящера и оборотня благодаря проведённым над ними научным экспериментам. Разъярённые подопытные начинают ожесточённо мстить, разрушая города. Правительство обращается за помощью к военным.

Джонсон сыграет персонажа, который занимается спасением животных; Харрис будет играть генетика со склонностью к нравоучениям, которая окажет ему поддержку и поможет остановить творящийся хаос. Манганьелло сыграет лидера группы военных, а Шелтон — астронавта и учёного.

В производстве фильма принимают участие кинокомпании Warner Bros./New Line и продюсер Бо Флинн. Релиз состоится 20 апреля 2018 года.

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