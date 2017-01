Виллем Дефо, Адам Драйвер, Сильвестр Сталлоне, Вуди Харельсон, Терренс Малик, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен и Рэйчел Макадамс

Виллем Дефо зачислился в «Убийство в Восточном экспрессе»

Виллем Дефо присоединился к звёздной команде актёров современной киноадаптации детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», куда ранее вошли: Кеннет Брана, Джонни Депп, Джуди Денч, Мишель Пфайфер, Пенелопа Крус, Дейзи Ридли («Звёздные войны: Пробуждение Силы»), Майкл Пенья, Джош Гад, Люси Бойнтон («Балетные туфельки»), Том Бэйтман («Зимняя сказка»), Дерек Джейкоби («Король говорит») и Лесли Одом-младший.

В оригинальном романе, признанном одной из самых изобретательных детективных историй, рассказывается о запутанном преступлении, произошедшем в поезде, следующем из Стамбула в Англию. Все его пассажиры застряли где-то в Европе из-за сильной метели, после которой поезд намертво замело. К бельгийскому детективу Эркюлю Пуаро (Кеннет Брана) обращается за помощью один из попутчиков и сообщает о том, что его попытаются убить, однако получает отказ заняться этим делом, а наутро пассажира находят мёртвым в своём купе. Под подозрение в убийстве попадают многие пассажиры экспресса. Пуаро берётся за расследование, в конце которого ему предстоит принять непростое для себя решение.

В картине, производством которой занимаются кинокомпания 20th Century Fox и режиссёр Кеннет Брана, Дефо сыграет пассажира по имени Сайрус Хардман, утверждающего, что он не имеет с убитым ничего общего. О том, как распределились другие роли между актёрами, мы подробно писали в предыдущих выпусках киноблога.

Сценарий к фильму написал Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»). Продюсируют картину: Ридли Скотт, Саймон Кинберг, Марк Гордон и Брана. Релиз запланирован на 22 ноября 2017 года.

Адам Драйвер снимется в фильме Сильвестра Сталлоне

Адам Драйвер примет участие в съёмках драмы «Несгибаемые» ("Tough As They Come"), режиссёром которой выступает Сильвестр Сталлоне. Он также исполнит в своей картине вторую главную роль.

Проект является экранизацией одноимённых мемуаров военного ветерана, сержанта армии США Трэвиса Миллза, изданных в 2015 году. Во время своей третьей поездки в Афганистан Миллз получил серьёзное ранение, в результате которого ему пришлось пережить четыре ампутации. Оказавшись без рук и ног, он был вынужден отказаться от прежних планов и научиться жить заново. Впереди его ждала мучительная реабилитация, которую ему помогла пережить его любовь к своей семье и её вера в него.

Драйвер сыграет Миллза, а Сталлоне — его отчима Крэйга Бака.

Продюсируют картину: Сьюзан и Эрик Карлсоны и Джеймс Кич.

Вуди Харельсон присматривается к роли наставника Хана Соло

Вуди Харелсону предложили роль наставника Хана Соло в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории» ("Han Solo Star Wars Story"). Актёр в настоящее время ведёт переговоры о своём участии. В проект ранее зачислились: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк и Дональд Гловер. Ожидается участие в нём Йонаса Суотамо.

Сценарий к фильму написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. В нём предполагается рассказать о том периоде из жизни героя, когда он встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью. Тогда с ним впервые столкнулись в Мос-Эйсли Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби.

Эренрайк сыграет в фильме заглавного героя; роль Эмилии Кларк не раскрывается, хотя все подозревают, что она станет подругой Хана Соло; Гловер будет играть молодого Лэндо Калриссиана, а Суотамо, вероятно, Чубакку.

Съёмки должны стартовать в этом месяце, релиз картины запланирован на 25 мая 2018 года.

Фильм Терренса Малика «Песня к песне» получил дату выпуска

Премьера музыкальной картины Терренса Малика «Песня к песне» ("Song to Song"), о которой долгое время почти ничего не сообщалось, состоится в этом году 17 марта. Кроме того, стал доступен синопсис проекта, главные роли в котором сыграли: Райан Гослинг, Майкл Фассбендер, Руни Мара и Натали Портман.

Фильм представляет собой современный любовный роман, который разворачивается в техасском городе Остин за кулисами музыкальной сцены. В центре сюжета — запутанные отношения двух пар: соперничающие между собой музыканты-песенники Фэй (Руни Мара) и Би Ви (Райан Гослинг), а также музыкальный магнат Кук (Майкл Фассбендер) и официантка в исполнении Натали Портман, которую он искусно соблазнил.

Помимо основных исполнителей, ожидается участие в фильме таких актёров, как: Кристиан Бэйл, Кейт Бланшетт, Бенисио дель Торо, Бойд Холбрук, Вэл Килмер, Холли Хантер, Беренис Марло; а также музыкантов: Патти Смит, Игги Попа, Люкке Ли, Red Hot Chili Peppers, Florence and the Machine, Black Lips и Florence, которые появятся в небольших эпизодах.

За производство фильма отвечает кинокомпания Broad Green Pictures и продюсеры: Сара Грин, Кен Као и Николас Гонда.

Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен снимутся в триллере «Чёрная вода»

Ван Дамму и Дольфу Лундгрену не впервой сниматься в одной картине. Актёры вновь объединятся для участия в экшен-триллере «Чёрная вода» ("Black Water"). Название, как нам обещают, не имеет отношения ко всем известной американской частной военной компании.

Ван Дамм сыграет глубоко законспирированного оперативника, который просыпается в запертом помещении безо всякой надежды на освобождение. Место оказывается закрытой тюрьмой ЦРУ на подводной лодке. Полагают, что Лундгрен в сложившейся ситуации будет играть его единственного союзника.

Сценарий к фильму написал Чад Ло («Шесть пуль»), режиссёра пока только предстоит найти. Съёмки должны начаться в этом году.

Ранее Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен снимались вместе в таких франшизах, как «Неудержимые» и «Универсальный солдат».

Рэйчел Макадамс подписалась на комедию «Ночь игры»

Рэйчел Макадамс сыграет вместе с Джейсоном Бэйтманом в комедии «Ночь игры» ("Game Night"). Сценарий к фильму написали Джонатан Голштейн и Джон Фрэнсис Дэйли («Каникулы», «Человек-паук: Возвращение домой»), они же возглавят съёмки фильма.

В центре истории — несколько семейных пар, собравшихся вместе ради уже ставшей традицией ночной игры. Однако всё складывается не так, как обычно.

Макадамс и Бэйтман сыграют ведущих персонажей фильма. Кроме того, Бэйтман выступает ещё и продюсером фильма через свою компанию Aggregate Films совместно с Джеймсом Гаравенте, Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом. В производстве фильма принимает участие кинокомпания New Line Cinema.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/09/5027.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: