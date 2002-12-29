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Кинокасса России: 29.12-02.01, «Викинг» обновляет новогодние рекорды

Киноблог » Бокс-офис » 03 января 2017, 23:35:19
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Викинг

Календарь в конце минувшего и начале наступившего года расположился таким образом, что последний уикенд декабря ещё не успел закончиться, как началась праздничная восьмидневка, причём главная взрослая премьера начала свой широкий прокат ещё в четверг, а семейная — в воскресенье.

Согласно первым данным (и без учёта стран СНГ), идущий в двух версиях и занимающий аж 26% сеансов (наивысший показатель за шесть лет наблюдений) «Викинг» и стал в итоге не только безусловным лидером, но и очередным новогодним рекордсменом. Добыв за последние три дня 2016 года суммарные 114 млн руб., 1 января фильм добавил к этому ещё 135 млн руб., а 2 января, которое традиционно является у нас самым кассовым днём январских праздников, подрос ещё в полтора раза до 207 млн руб.; таким образом, далеко позади остались прошлогодние рекордные показатели «Седьмого сына» (111 млн руб. и 138 млн руб. соответственно), в понедельник отдельно был установлен рекорд сборов за любой день января (здесь прежде лидировал «Выживший» с полутора сотнями миллионов) и, наконец, если данные про 207 миллионов удержатся, то это новая вершина дневных сборов для российского релиза, официальным лидером тут пока остаётся «Вий», собравший 206 млн руб. 1 февраля 2014 года.

Общая касса «Викинга», таким образом, составляет по итогам пяти дней уже 456 млн руб., и даже если вынести за скобки первые три дня, фильм держится далеко впереди того же «Седьмого сына», собравшего в итоге почти 950 миллионов без учёта СНГ. Новичок же с его фальстартом и продолжающимся напором уже готовится отбирать у «Экипажа» (1,428 млрд руб.) звание самого кассового отечественного релиза 2015 года, получится ли у него собрать все полтора миллиарда, а то и покуситься на рекордные для отечественного кино 1,620 млрд руб. «Сталинграда» — станет понятно по завершении праздников.


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