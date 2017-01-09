Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен снимутся в триллере «Чёрная вода»

Ван Дамму и Дольфу Лундгрену не впервой сниматься в одной картине. Актёры вновь объединятся для участия в экшен-триллере «Чёрная вода» ("Black Water"). Название, как нам обещают, не имеет отношения ко всем известной американской частной военной компании.

Ван Дамм сыграет глубоко законспирированного оперативника, который просыпается в запертом помещении безо всякой надежды на освобождение. Место оказывается закрытой тюрьмой ЦРУ на подводной лодке. Полагают, что Лундгрен в сложившейся ситуации будет играть его единственного союзника.

Сценарий к фильму написал Чад Ло («Шесть пуль»), режиссёра пока только предстоит найти. Съёмки должны начаться в этом году.

Ранее Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен снимались вместе в таких франшизах, как «Неудержимые» и «Универсальный солдат».

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