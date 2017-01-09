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Адам Драйвер снимется в фильме Сильвестра Сталлоне
Адам Драйвер примет участие в съёмках драмы «Несгибаемые» ("Tough As They Come"), режиссёром которой выступает Сильвестр Сталлоне. Он также исполнит в своей картине вторую главную роль.
Проект является экранизацией одноимённых мемуаров военного ветерана, сержанта армии США Трэвиса Миллза, изданных в 2015 году. Во время своей третьей поездки в Афганистан Миллз получил серьёзное ранение, в результате которого ему пришлось пережить четыре ампутации. Оказавшись без рук и ног, он был вынужден отказаться от прежних планов и научиться жить заново. Впереди его ждала мучительная реабилитация, которую ему помогла пережить его любовь к своей семье и её вера в него.
Драйвер сыграет Миллза, а Сталлоне — его отчима Крэйга Бака.
Продюсируют картину: Сьюзан и Эрик Карлсоны и Джеймс Кич.
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