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Киноблог » Вести с полей » 09 января 2017, 14:58:50
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Адам Драйвер снимется в фильме Сильвестра Сталлоне

Адам Драйвер

Адам Драйвер примет участие в съёмках драмы «Несгибаемые» ("Tough As They Come"), режиссёром которой выступает Сильвестр Сталлоне. Он также исполнит в своей картине вторую главную роль.

Проект является экранизацией одноимённых мемуаров военного ветерана, сержанта армии США Трэвиса Миллза, изданных в 2015 году. Во время своей третьей поездки в Афганистан Миллз получил серьёзное ранение, в результате которого ему пришлось пережить четыре ампутации. Оказавшись без рук и ног, он был вынужден отказаться от прежних планов и научиться жить заново. Впереди его ждала мучительная реабилитация, которую ему помогла пережить его любовь к своей семье и её вера в него.

Драйвер сыграет Миллза, а Сталлоне — его отчима Крэйга Бака.

Продюсируют картину: Сьюзан и Эрик Карлсоны и Джеймс Кич.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/09/5027.shtml?1
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