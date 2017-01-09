Виллем Дефо зачислился в «Убийство в Восточном экспрессе»

Виллем Дефо присоединился к звёздной команде актёров современной киноадаптации детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», куда ранее вошли: Кеннет Брана, Джонни Депп, Джуди Денч, Мишель Пфайфер, Пенелопа Крус, Дейзи Ридли («Звёздные войны: Пробуждение Силы»), Майкл Пенья, Джош Гад, Люси Бойнтон («Балетные туфельки»), Том Бэйтман («Зимняя сказка»), Дерек Джейкоби («Король говорит») и Лесли Одом-младший.

В оригинальном романе, признанном одной из самых изобретательных детективных историй, рассказывается о запутанном преступлении, произошедшем в поезде, следующем из Стамбула в Англию. Все его пассажиры застряли где-то в Европе из-за сильной метели, после которой поезд намертво замело. К бельгийскому детективу Эркюлю Пуаро (Кеннет Брана) обращается за помощью один из попутчиков и сообщает о том, что его попытаются убить, однако получает отказ заняться этим делом, а наутро пассажира находят мёртвым в своём купе. Под подозрение в убийстве попадают многие пассажиры экспресса. Пуаро берётся за расследование, в конце которого ему предстоит принять непростое для себя решение.

В картине, производством которой занимаются кинокомпания 20th Century Fox и режиссёр Кеннет Брана, Дефо сыграет пассажира по имени Сайрус Хардман, утверждающего, что он не имеет с убитым ничего общего. О том, как распределились другие роли между актёрами, мы подробно писали в предыдущих выпусках киноблога.

Сценарий к фильму написал Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»). Продюсируют картину: Ридли Скотт, Саймон Кинберг, Марк Гордон и Брана. Релиз запланирован на 22 ноября 2017 года.

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