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Кинокасса России: итоги 2016 года
Невзирая на продолжающийся кризис, 2016 киногод стал для отечественного бокс-офиса не просто рекордным (это удалось и в остальном не оправдавшему ожиданий 2015-му), но по-настоящему прорывным. По предварительным данным, после того, как через кинозалы России и СНГ за 12 месяцев прошли пять сотен релизов, валовая касса составила 52,8 млрд руб., а число проданных билетов — 213 млн; эти показатели обогнали прошлогодние на 9,5% и 11% соответственно, таким образом, впервые в истории преодолены майлстоуны в 50 млрд рублей годовых сборов и 200 миллионов зрителей.
При этом, как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», страны СНГ невольно сдерживали рост бокс-офиса в связи с колебаниями курса рубля по отношению к их валютам. Так, по данным comScore/Rentrak, сборы в Казахстане за 2016-й в рублях упали на 4%, тогда как в местной валюте выросли на 38%. В Белоруссии касса в рублевом эквиваленте выросла на 5%, а в локальной валюте — на 19%. Сборы и посещаемость исключительно в России выросли относительно 2015 года почти на 13%; общий бокс-офис на территории страны составил в прошедшем году 49 млрд руб., посещаемость достигла 195 млн зрителей.
Лидеры российского кинопроката 2016 года, в скобках указано место в общем зачёте:
Как видим, анимация и кинокомиксы в минувшем году чувствовали себя в нашем прокате лучше, чем когда-либо, в частности, два проекта про городских говорящих зверей первыми и единственными со времён «Аватара» преодолели у нас планки в 2 млрд рублей и 9 млн проданных билетов, причём если «Зверополис» оказался первым по сборам, то «Тайная жизнь домашних животных» получила больше зрителей, а именно 9,514 млн против 9,385 млн. Со своей стороны, «Дэдпул» в феврале установил новый стартовый рекорд в 964 млн руб. и стал у нас самым кассовым кинокомиксом в истории, и все три этих фильма прошли в десятку лидеров всех времён.
Что касается российского кино, оно тоже выступило достаточно достойно, особенно по сравнению с позорным 2015-м — 140 отечественных релизов поделили между собой 9,25 млрд руб. общей кассы и 38 млн проданных билетов, в обоих случаях это новый рекорд в обход 2013 года (8,13 млрд руб. и 35,6 млн зрителей), впрочем, стоит отметить, что три года назад российских релизов в кино вышло всего 59, а главный герой прошлого года в лице «Экипажа» в одиночку оказался ответственен за одну шестую всех сборов российского кино. В целом же отечественные релизы заняли по сборам 17,5% рынка России и СНГ, для сравнения в 2015 году их доля составила 14,5%, в 2014-м — 17,2%, а в 2013-м — 19%.
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