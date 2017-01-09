Вуди Харельсон присматривается к роли наставника Хана Соло

Вуди Харелсону предложили роль наставника Хана Соло в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории» ("Han Solo Star Wars Story"). Актёр в настоящее время ведёт переговоры о своём участии. В проект ранее зачислились: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк и Дональд Гловер. Ожидается участие в нём Йонаса Суотамо.

Сценарий к фильму написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. В нём предполагается рассказать о том периоде из жизни героя, когда он встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью. Тогда с ним впервые столкнулись в Мос-Эйсли Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби.

Эренрайк сыграет в фильме заглавного героя; роль Эмилии Кларк не раскрывается, хотя все подозревают, что она станет подругой Хана Соло; Гловер будет играть молодого Лэндо Калриссиана, а Суотамо, вероятно, Чубакку.

Съёмки должны стартовать в этом месяце, релиз картины запланирован на 25 мая 2018 года.

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