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Фильм Терренса Малика «Песня к песне» получил дату выпуска
Премьера музыкальной картины Терренса Малика «Песня к песне» ("Song to Song"), о которой долгое время почти ничего не сообщалось, состоится в этом году 17 марта. Кроме того, стал доступен синопсис проекта, главные роли в котором сыграли: Райан Гослинг, Майкл Фассбендер, Руни Мара и Натали Портман.
Фильм представляет собой современный любовный роман, который разворачивается в техасском городе Остин за кулисами музыкальной сцены. В центре сюжета — запутанные отношения двух пар: соперничающие между собой музыканты-песенники Фэй (Руни Мара) и Би Ви (Райан Гослинг), а также музыкальный магнат Кук (Майкл Фассбендер) и официантка в исполнении Натали Портман, которую он искусно соблазнил.
Помимо основных исполнителей, ожидается участие в фильме таких актёров, как: Кристиан Бэйл, Кейт Бланшетт, Бенисио дель Торо, Бойд Холбрук, Вэл Килмер, Холли Хантер, Беренис Марло; а также музыкантов: Патти Смит, Игги Попа, Люкке Ли, Red Hot Chili Peppers, Florence and the Machine, Black Lips и Florence, которые появятся в небольших эпизодах.
За производство фильма отвечает кинокомпания Broad Green Pictures и продюсеры: Сара Грин, Кен Као и Николас Гонда.
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