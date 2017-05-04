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Прочь

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Чёрная комедия

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 4 мая 2017
Рецензия

Прочь

«Прочь» продавали как историю про молодого чёрного парня, который приезжает знакомиться с родителями своей белой девушки, а те сажают его в кресло и начинают делать Страшные Вещи. В каком-то смысле так и есть, но в целом кино не совсем про то. Оно очень лукавое, и больше напоминает сборник анекдотов — таких, которые рассказывают в большой компании, но понимают не все.

Например, он вовсе не антирасистский. Да, в этом фильме куча белых людей издевается над чёрными, но для автора (тоже чёрного), это не повод делать свои «12 лет рабства». На самом деле даже в то самое кресло его сажают только за полчаса до финала, а до этого все вежливо распивают винишко, гуляют вокруг дома и ведут дискуссии. Просто делают всё это с возрастающей странностью.

Прочь

Расовая тема — всего лишь игровая площадка. Почва для тонкого троллинга и неловких ситуаций. Автор играет со зрителем примерно так же, как играют с главным героем все остальные персонажи. Первый час вся семья, про которых мы уже думаем, что они скрытые расисты-нацисты-садисты, ходит рядом с бедным парнем и разговаривают, допустим, про Гитлера («Ужасно, это просто ужасно!») или извиняются за чёрную прислугу («Нам самим неловко! Если бы я мог, я бы в третий раз проголосовал за Обаму!»). А в какой-то момент появляется азиат и спрашивает: быть чёрным в современном мире — это преимущество или недостаток?

Одновременно, конечно, происходит разное Странное Дерьмо, но оно тоже не выходит за рамки прикола, причём даже не очень злобного, а так — злобненького, с подмигиванием. А когда дело, наконец, доходит до финальных твистов, легко представляется, как монтажер с режиссёром без остановки ржали, сводя это кино. То есть, «Прочь» смотрится увлекательно, хотя две трети состоит из прелюдии, но это не социальный и не триллер, кто бы что ни говорил, включая самого режиссёра, а совсем наоборот.



 
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Название фильма: Прочь
Оригинальное название: Get Out
Прокат в России фильма "Прочь": 6 мая 2017 года
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О фильме "Прочь":

Черный парень приезжает в элитный особняк своей белой девушки знакомиться с её белыми родителями и вскоре понимает, что его пригласили по другой причине.

Автор сценария и режиссёр: Джордан Пил.

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Прочь
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 12
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