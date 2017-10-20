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Триллер «Прочь» выдвинут на «Золотой глобус» в номинации «лучшая комедия или мюзикл»
«Золотой глобус» второй год подряд уверенно удерживает звание самой комедийной среди кинопремий. Студия Universal выдвинула социальный триллер «Прочь» на премию Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) «Золотой глобус» в номинации «лучшая комедия или мюзикл».
Такое решение принял режиссёр Джордан Пил, рассудивший, что в этой категории у картины больше шансов, чем в драматической. Как сообщается, HFPA не отказала создателям картины, хотя может менять категории по своему усмотрению.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что «Золотой глобус» ужесточил правила из-за инцидента с «Марсианином», который был номинирован в категории «лучшая комедия или мюзикл», после чего картина успешно получила приз в этой номинации, а Мэтт Дэймон был признан лучшим комедийным актёром. История послужила поводом для шуток и пародий в киноманской среде, а «Золотой глобус» подвергся критике. Позже организаторы премии изменили правила номинирования и объявили, что с 2017 года драматическим фильмам с примесью других жанров будет запрещено номинироваться в какой бы то ни было категории, кроме «Драмы».
Между тем, мнение о том, что «Прочь» — это «не социальный и не триллер», а чёрная комедия, Кинокадр высказывал ещё в мае.
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