Джордж Миллер, сериалы по «Звездным войнам» и «Корпорации монстров»

Джордж Миллер выиграл суд против Warner Brothers

Австралийская кинопроизводственная компания Kennedy Miller Mitchell (KMM), основанная режиссёром Джорджем Миллером и продюсером Дагом Митчеллом, подала в суд на студию Warner Bros, которая должна была заплатить компании за разработку фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», но по мнению KMM не полностью выполнила свои обязательства.

У картины был долгий период разработки, длившийся около десяти лет. Согласно расчётам Warner, стоимость работы над «Безумным Максом» превысила первоначальный бюджет. Однако, как заявляет KMM, съёмки фильма были изменены и даже отложены из-за ряда решений, принятых руководством Warner, поэтому за перерасход бюджета ответственны сами Warner. Кроме того, в KMM недовольны тем, что Warner заключила договор о совместном финансировании с компанией Бретта Ратнера RatPac Entertainment, не поставив об этом в известность Миллера.

Судебный процесс прошёл в суде Нового Южного Уэльса в Австралии, и был разрешён в пользу KMM. По решению суда Warner должны заплатить KMM бонус в размере 7 млн долларов. Юристы Warner не согласны с решением австралийского суда о выплате бонуса и намерены оспорить его.

«Мы бы с радостью предпочли снимать кино вместе с Warner, вместо того, чтобы судиться с ними, — говорит Джордж Миллер. — Но уже больше года мы не можем достичь разрешения ситуации и были вынуждены обратиться в суд».

Пока идут судебные тяжбы, судьба пятого фильма франшизы «Безумный Макс» остаётся под вопросом.

Disney запустит сериалы по «Звездным войнам» и «Корпорации монстров»

Компания Walt Disney собирается выйти на рынок стриминговых сервисов с сериалами по «Звёздным войнам» и «Корпорации монстров».

Ожидается, что диснеевский стриминговый сервис заработает в 2019 году. Пока неизвестно, каки тарифы Disney предложит своим пользователям, но планирует сделать их ниже, чем у Netflix, у которого стандартный месячный тариф составляет 11 долларов.

Для «Звёздных войн» это будет первый игровой сериал. Какие-либо подробности сюжета, как и даты выхода анонсированных проектов, пока неизвестны.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/13/5373.shtml

Написать комментарий:

Пседоним Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: