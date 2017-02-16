Римейк «Рейда» получил Джо Карнахана и Фрэнка Грилло

Джо Карнахан возглавит съёмки римейка индонезийского экшен-фильма 2011 года «Рейд» ("The Raid"). Главную роль в картине сыграет Фрэнк Грилло, ранее уже снимавшийся у режиссёра в «Схватке».

Оригинальная картина рассказывает историю элитной команды, которая в попытке выловить жестокого наркобарона в пентхаусе, оказывается рассекреченной и затем запертой в большом доме. Теперь главной задачей для спецназовцев оказывается банальное выживание, так как дом представляет собой настоящую крепость с кучей натренированных бойцов.

На кинофестивале в Торонто картина получила приз зрительских симпатий. Критики сошлись во мнении, что «Рейд» — один из лучших боевиков за последние годы. В 2014 году его режиссёр Гарет Эванс снял продолжение «Рейд 2». Главный актёр обеих картин Ико Ювайс получил приглашение в Голливуд, где принял участие в съёмках фантастической картины «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

В производстве римейка принимает участие кинокомпания XYZ Films, ответственная и за оригинальную дилогию.

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