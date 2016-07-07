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Киноблог » Вести с полей » 16 ноября 2017, 12:03:20
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«Безумная» Содерберга, снятая на iPhone, выйдет в широкий прокат

Стивен Содерберг

Летом 2017 года сообщалось, что Стивен Содерберг, известный своей любовью к экспериментам, работает над новой картиной «Безумная» ("Unsane") и снимает её на iPhone. Теперь стало известно, что картина выйдёт в широкий прокат в США 23 марта 2018 года.

15 ноября «Безумную» купила прокатная компания Bleecker Street, а права на международный прокат приобрела компания New Regency, что означает, что в мире фильм будет прокатывать студия Fox.

Главные роли исполнили Клер Фой и Джуно Темпл, а также Джей Фэро, один из участников шоу«Субботним вечером в прямом эфире». Как рассказал Фэро в интервью Entertainment Weekly, «Безумная» — хоррор, в чем-то похожий на «Прочь». Фильм снимали в течение недели, причём Содерберг прямо на площадке монтировал ленту. «Он очень быстро работает», — прокомментировал Фэро.

По сюжету молодая женщина насильно упрятана в лечебницу для душевнобольных, где ей предстоит столкнуться с её самым большим страхом.


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