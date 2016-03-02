Люк Бессон попробует себя на телевидении

Люк Бессон снимет пилотную серию для сериала «Французский детектив», который разрабатывает телеканал ABC. Сценарий для сериала, представляющего собой «лёгкую полицейскую драму», основанную на книжной серии Джеймса Паттерсона, написали Билл Колладж, Адам Купер («Кредо убийцы») и Джонатан Колье («Кости»). Главную роль сыграет звезда «Артиста» Жан Дюжарден. Производством займётся компания Бессона EuropaCorp TV Studios.

Для Бессона участие во «Французском детективе» станет дебютом на телевидении. Пока речь идёт только об одной серии, после неё ABC решит вопрос о продлении проекта на сезон.

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