Мел Гибсон сыграет в боевике Джо Карнахана «Последний уровень»

«Золотой глобус» второй год подряд уверенно удерживает звание самой комедийной среди кинопремий...

Летом 2017 года сообщалось, что Стивен Содерберг, известный своей любовью к экспериментам, работает над новой картиной «Безумная» и снимает её на iPhone. Теперь стало...

Люк Бессон снимет пилотную серию для сериала «Французский детектив», который разрабатывает телеканал ABC...

Мел Гибсон и Фрэнк Грилло сыграют главные роли в новом фильме Джо Карнахана «Последний уровень» по оригинальному сценарию режиссёра...

11-й сезон сериала «Секретные материалы» будет состоять из десяти эпизодов и выйдет в эфир канала Fox 3 января 2018 года...