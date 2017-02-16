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Мел Гибсон сыграет в боевике Джо Карнахана «Последний уровень»
Мел Гибсон и Фрэнк Грилло сыграют главные роли в новом фильме Джо Карнахана «Последний уровень» по оригинальному сценарию режиссёра.
Основная идея сценария перекликается с «Гранями будущего». Ветеран спецназа в исполнении Фрэнка Грилло заперт в закольцованной реальности, где он постоянно умирает и воскресает. Ему предстоит найти способ вырваться из этого бесконечного круга. Роль Гибсона в фильме пока не известна.
Недавно Карнахан спродюсировал фильм «Водила», где Фрэнк Грилло сыграл главную роль. В феврале появились подробности ещё одного совместного проекта Карнахана и Грилло — ремейка боевика «Рейд» Гарета Эванса.
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