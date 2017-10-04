Сексуальный скандал в Голливуде: Спейси, Хоффман и Ратнер

Netflix приостановил съёмки шестого сезона «Карточного домика»

Менее чем через сутки после объявления о том, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним, компании Netflix и Media Rights Capital сделали официальное заявление, в котором сообщили, что приостановили работу над шестым сезоном сериала, чтобы рассмотреть ситуацию, возникшую из-за обвинений Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, и ответить на все вопросы, которые возникли у актёрского состава и съёмочной группы.

Производство шестого сезона уже началось в Балтиморе, однако Кевина Спейси в этот момент не было на площадке, поскольку его сцены не выпадали на текущие дни.

Кроме того, накануне стало известно, что Спейси не будет вручена запланированная почётная премия «Эмми».

Компания Warner Bros. разорвала связи с продюсером Бреттом Ратнером

Тем временем сексуальный скандал в Голливуде, начавшийся с многочисленных обвинений в адрес Харви Вайнштейна, не утихает. После Спейси в домогательствах обвинили актёра Дастина Хоффмана, а за ним продюсера Бретта Ратнера.

Бретт Ратнер подал подал иск о клевете против женщины, которая в сообщении Facebook обвинила его в изнасиловании. Его адвокат заявил, что обвинение полностью сфабриковано. Однако затем ещё шесть женщин обвинили Ратнера в домогательствах, в том числе актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж, которые подробно рассказали о своём опыте с Ратнером в Los Angeles Times.

После этого Warner Bros. разорвала связи с Ратнером. «В свете сделанных утверждений я предпочитаю лично отойти от всех видов деятельности, связанных с Warner Bros., — сказал Ратнер в заявлении The Hollywood Reporter. — Я не хочу иметь никакого негативного влияния на студию, пока эти личные проблемы не будут решены».

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/02/5362.shtml

Написать комментарий:

Пседоним Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: