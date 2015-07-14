  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Раскрыты подробности нового фильма Хаяо Миядзаки

Киноблог » Вести с полей » 31 октября 2017, 15:55:50
Написать комментарий
Хаяо Миядзаки

В ноябре 2016 года легендарный японский режиссёр-мультипликатор и основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки объявил, что вновь возвращается к работе над полнометражной анимацией. Долгое время детали его нового проекта не были известны. Сегодня выяснились общие детали сюжета будущего фильма, а также было объявлено его название.

Новая работа 76-летнего режиссёра будет называться "Kimitachi wa Dou Ikiru ka", что переводится как «Как поживаете?». Название картины отсылает к одноимённой книге 1937 года, автор которой Гэндзабуро Ёсино много лет работал главным редактором прогрессивного японского журнала, но впоследствии начал писать детские книжки. Фильм расскажет о том, как книга сыграла важную роль в жизни главного героя. По словам Миядзаки, работа над картиной займёт три или четыре года.

Напомним, что за 30 лет работы на Ghibli режиссёр снял одиннадцать фильмов, включая такие как: «Наш сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утёсе», «Унесённые призраками», «Ведьмина служба доставки» и «Ходячий замок Хаула». Работы Хаяо Миядзаки неоднократно удостаивались самых престижных кинематографических наград. Фильм «Унесённые призраками» стал обладателем премии «Оскар», «Ходячий замок» был отмечен номинацией на «Оскар». Последней полнометражной работой Миядзаки стал фильм 2013 года «Ветер крепчает».


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/10/31/5360.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Раздел Вести с полей
Netflix закроет «Карточный домик» после 6-го сезона | 31/10
«Форсаж 9-10», Плохие парни, Мадс Миккельсен, Том Хэнкс и Джейми Дорнан | 27/10
Приквел «Гангстера», Оливия Манн и Адам Драйвер | 26/10
Новости коротко: «Капитан Марвел», Майкл Бэй и биография Хантера Томпсона | 25/10
Новости одной строкой: «Веном» с Томом Харди, Рене Зельвегер, Сильвия Хукс | 24/10
Также в блоге:
Кинокасса России: 26-29 октября, «Последний богатырь» против «Матильды» » Бокс-офис » 30/10
Бокс-офис США: «Пила 8» возглавляет худший Хэлоуин за 20 лет » Бокс-офис » 29/10
Кинокасса России: 19-22 октября, «Геошторм» стартует, «Салют-7» держит удар » Бокс-офис » 23/10
Бокс-офис США: 20-22 октября, «Геошторм» с треском проваливается » Бокс-офис » 22/10
Слово главвреду: Музей кино на ВДНХ » Слово главвреду » 21/10
Кинозвёзды в новостях
Гильермо дель Торо
Николь Кидман
Мэтт Дэймон
Дастин Хоффман
Харви Вайнштейн
Адам Сэндлер
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Стивен Спилберг
Джордж Клуни
Джейк Гилленхааль
Эндрю Гарфилд
Брайан Крэнстон
Бен Аффлек
Эмма Томпсон


Обновления

Новости кино:
Алехандро Гонсалес Иньярриту удостоится «Оскара» за особые заслуги
Американская киноакадемия вручит режиссёру Алехандро Гонсалесу Иньярриту награду за особые достижения с формулировкой «В знак признания революционного и мощного опыта в...
Раскрыты подробности нового фильма Хаяо Миядзаки
В ноябре 2016 года легендарный японский режиссёр-мультипликатор и основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки объявил...
Netflix закроет «Карточный домик» после 6-го сезона
Netflix принял решение не продолжать популярный сериал «Карточный домик». Намеченный на 2018 год шестой сезон станет для проекта последним...
Трейлеры, кадры, постеры:

Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Последние джедаи, Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России: 14 декабря 2017 года
постеров: +1
» Международный трейлер
» О съёмках 2

Вижу лишь тебя, All I See Is You
» Отрывок

Тор 3: Рагнарёк
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
» Дублированный промо-ролик "Отомстители"
» TV-ролик

Дикие предки, Early Man
» Русский трейлер

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Дублированный промо-ролик "Брюс Уэйн"
» Дублированный промо-ролик "Чудо-женщина"

30 октября, понедельник
Кинокасса России: 26-29 октября, «Последний богатырь» против «Матильды»
Благодаря неожиданному столкновению двух отечественных релизов на фоне долгой череды кассовых неудач российский прокат впервые с конца мая почти добрался до...

29 октября, воскресенье
Бокс-офис США: «Пила 8» возглавляет худший Хэлоуин за 20 лет
За океаном завершился традиционно вполне неплохой в смысле сборов уикенд Хэлоуина, однако в этом году даже на фоне тотального репертуарного голода единственный...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Новинки ноября: «Тор: Рагнарёк», «Лига Справедливости» и «Легенда о Коловрате»

Ноябрь предоставляет нашим кинотеатрам возможность заработать на двух заокеанских комиксах, одном пиксаровском мультфильме и одной отечественной костюмной вампуке

Пила 8: Эксгумация
«Пила» окончательно забрасывает ржавую картинку, а камера больше не дёргается в экстазе всякий раз, когда к коже приближается лезвие

Матильда: Глубина образа
Кшесинская в большинстве сцен откровенно неубедительна, напрочь лишена требуемой энергии и харизмы. И ради чего весь сыр-бор?

1922: Мы все попадаемся
Убийство жены тут скорее повод порассуждать, нежели собственно сюжет, потому что и жену потом типа найдут, и вообще это не детектив

Геошторм: Падение Батлера
Как фильм-катастрофа это всё настолько вторично, что глазам больно, как фантастика это так убого, что хочется пришибить сценариста
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Матильда», отзыв . «Пила 8», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Геошторм», рецензия . «Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Твоё имя», обзор . «Тор 3: Рагнарёк», кадры . «Сделано в Америке», отзыв . «Салют-7», рецензия . «Драка в блоке 99», отзыв . «Игра Джеральда», отзыв . Нетфликс: «1922», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Матильда", "Пила 8", "Последний богатырь", "Геошторм", "Мы — монстры", "Скайлайн 2", "Салют-7", "Фиксики: Большой секрет"
Новинки кино 2017: "Тор 3: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига Справедливости", "Субурбикон", "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   