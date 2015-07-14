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Раскрыты подробности нового фильма Хаяо Миядзаки
В ноябре 2016 года легендарный японский режиссёр-мультипликатор и основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки объявил, что вновь возвращается к работе над полнометражной анимацией. Долгое время детали его нового проекта не были известны. Сегодня выяснились общие детали сюжета будущего фильма, а также было объявлено его название.
Новая работа 76-летнего режиссёра будет называться "Kimitachi wa Dou Ikiru ka", что переводится как «Как поживаете?». Название картины отсылает к одноимённой книге 1937 года, автор которой Гэндзабуро Ёсино много лет работал главным редактором прогрессивного японского журнала, но впоследствии начал писать детские книжки. Фильм расскажет о том, как книга сыграла важную роль в жизни главного героя. По словам Миядзаки, работа над картиной займёт три или четыре года.
Напомним, что за 30 лет работы на Ghibli режиссёр снял одиннадцать фильмов, включая такие как: «Наш сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утёсе», «Унесённые призраками», «Ведьмина служба доставки» и «Ходячий замок Хаула». Работы Хаяо Миядзаки неоднократно удостаивались самых престижных кинематографических наград. Фильм «Унесённые призраками» стал обладателем премии «Оскар», «Ходячий замок» был отмечен номинацией на «Оскар». Последней полнометражной работой Миядзаки стал фильм 2013 года «Ветер крепчает».
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