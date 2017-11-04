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Джунгли: Приключение

Никита КОМАРОВ , 4 ноября 2017

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Спустя шесть лет после окончания поттерианы обеспеченный на всю жизнь Дэниел Рэдклифф окончательно утвердился как один из самых увлечённых своим делом работающих актёров, готовый, кажется, абсолютно на что угодно до тех пор, пока это интересный и новый для него опыт. Этот неприкрытый энтузиазм делает его идеальным для роли Йосси Гинсберга, 22-летнего израильтянина, который в 1981 году захотел познать большой мир и вскоре очутился в Боливии, где в итоге и провёл три недели, в полном одиночестве и практически без припасов скитаясь по тропическому лесу.

На фундаментальном уровне актёра и персонажа объединяет влечение к неизведанному, и стандартное выражение лица Рэдклиффа — широко раскрытые глаза и улыбка, говорящие, что любой риск того стоит — пригождается ему в первой трети «Джунглей», в которой Гинсберг достаточно наивен для того, чтобы не только довериться непонятному австрийцу, манящему его в лес рассказами о золоте и никому доселе не встречавшихся индейцах, но и затащить с собой ещё двух недавних знакомых. Здесь же проявляется ещё одно достойное качество актёра, редкое среди кинозвёзд: готовность быть частью ансамбля и не перетягивать на себя внимание, в данном случае основанная на понимании, что в этой части своего путешествия Гинсберг ничем не значительнее своих неопытных сверстников, и центральной фигурой должен стать именно герой Томаса Кретчманна, по-прежнему главного в мировом кино харизматика с немецким акцентом.

Готовность исполнителя главной роли к физическим испытаниям, в свою очередь, вступает в дело на втором часу, требующем от него ползать по мокрой земле, по шею погружаться в трясину и стремительно худеть до уровня, близкого к героическим ролям Кристиана Бэйла десятилетней давности. Всё это он делает, опять же, без лишнего пафоса и выпучивания глаз, поддерживаемый аналогично настроенной в эти моменты режиссурой, и пускай результатом становится не особенно глубокая игра, она в целом примерно такая, какой и требует этот материал. Проблемы не в этом.

«Джунгли» снял Грег Маклин, австралийский ремесленник, вершинами которого остаются его первые два фильма — культовый безжалостный слэшер «Волчья яма» и монстр-муви «Крокодил», оба по-своему о противостоянии человека и природы. Его новый фильм в этом плане следует за ними, и природа здесь — это именно природа, а не отдельно взятый её субъект; лучшие моменты, следовательно, относятся именно к выживанию и ничему другому, будь то карабканье героя по скалам или необходимость вытащить забравшегося под кожу паразита.

Но если принять, что главная ценность выживальческого кино — в максимально близкой передаче того самого околосмертного опыта (с каким угодно исходом), то «Джунгли» в целом остаются предельно туристической и безопасной вариацией на тему, не доверяющей в нужной степени ни своему зрителю, ни своему главному герою. Редкие сцены реальных продолжительных испытаний перемежаются нарезками, в которых Рэдклиффу не дают прошагать два метра без смены угла или всего кадра; когда сценарий решает, что наступило время для драматического момента, персонажу выдаётся либо монолог, в котором он для зрительского и собственного удобства вслух объясняет себе свои недостатки, либо что-нибудь из приличного запаса флэшбэков и галлюцинаций, неизбежно отвлекающих от физических реалий в фильме, герой которого, в отличие, например, от протагониста «127 часов», остаётся потерянным несмотря на то, что постоянно движется.

Фактическая демонстрация отдельно взятых кризисов перетекает в немудрящую простоту там, где она нежелательна; это кино, которому не приходит в голову, что покинуть Гинсберга после 40 минут с ним и просто так перейти на его выжившего товарища, организующего поиски — значит объективно пересказать реальную историю, но при этом с корнем выдрать накопившееся напряжение даже для тех, кому заранее известен финал. Что объективность помогает сделать, так это подчеркнуть число случайностей, которые сначала втянули Гинсберга в эту историю, а затем его из неё вытащили, начиная с вовремя оказавшихся под рукой зажигалки и аэрозоля и заканчивая финальной встречей. Реальный Гинсберг, человек религиозный, убеждённо называет все эти моменты чудесами; другие легко могут увидеть в них исключительно мощные совпадения. Фильм, к его чести, не настаивает ни на том, ни на другом.

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