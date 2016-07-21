Новости коротко: Кристоф Вальц, Элизабет Бэнкс, Аннет Бенинг, Барри Дженкинс и Стивен Кинг

Элизабет Бэнкс и Марго Робби спродюсируют фильм для студии Universal по известному детскому бестселлеру «Принцесса в бумажном мешке». Книга имеет заметный феминистский уклон. С момента первой публикации в 1980 году «Принцесса в бумажном мешке» была переиздана в 90 раз и продана более, чем 10 миллионами экземпляров. Предполагается, что Марго Робби также сыграет в фильме одну из ролей.

Аннет Бенинг сыграет с Биллом Найи во втором полнометражном фильме сценариста Уильяма Николсона («Эверест», «Гладиатор», «Страна теней», «Отверженные», «Первый рыцарь») "Hope Gap". Николсон — дважды номинант на премию «Оскар» — за сценарии к «Гладиатору» и «Стране теней». Бенинг и Найи сыграют семейную пару, собравшуюся разводиться после 29 лет брака.

Paramount Pictures продолжает попытки заново экранизировать роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Проект находится в разработке у Paramount очень давно, сейчас студия нашла новых режиссёров — фильм поставят Кевин Колш и Деннис Уидмайер, известные по картине «Глаза звезды». По роману уже был снят фильм в 1989 году, в 1991 он обзавёлся сиквелом. В 2010 году было принято решение заново экранизировать книгу, а не снимать римейк.

Кристоф Вальц не вернётся в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. О этом сообщил сам актёр в одном из интервью. По случайно сформировавшейся традиции после первого появления злодея Эрнста Ставро Блофельда в фильме «Из России с любовью» в каждой новой части его играл новый актёр. Всего с 1963 года в знакомом образе человека со шрамом побывало 11 разных актёров, включая Вальца в картине «007: СПЕКТР». Выход «Бонда 25» запланирован на ноябрь 2019 года, режиссёрское кресло проекта пока пустует.

Барри Дженкинс, режиссёр фильма «Лунный свет», отмеченного тремя оскаровскими статуэтками, включая награду за лучший фильм, начал набирать актёров в свою новую ленту по мотивам романа Джеймса Болдуина «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Дженкинс сам написал сценарий экранизации. Он много лет хотел адаптировать книгу для большого экрана, но долго не мог получить права у родственников писателя. В фильме сыграют Дэйв Франко и Эд Скрейн, роли их пока неизвестны. В разработке и производстве картины участвуют компании Pastel, Annapurna Pictures и Plan B Брэда Питта.

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