  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  
Кинофестиваль в Торонто 2017: фоторепортаж

Кингсмен 2: Золотое кольцо:

Кингсмен 2: Золотое кольцо: Бабочки, отвалите

Роман КОРНЕЕВ, 21 сентября 2017
Статьи » Рецензия Кино-комикс
 
Поставьте фильму оценку!

Кингсмен 2: Золотое кольцо

Два с половиной года назад Мэттью Вон совершил невозможное — сказал новое слово в жанре настолько клишированном, что тому же Крэйгу уже буквально стыдно за самого себя. «Кингсмен» подали джентльменов на службе Её Величества так свежо и небанально, что народ к середине сеанса даже забыл, что это комикс, шутка, пародия, так всё было круто. А уж сцена в пабе и, самое главное, сцена в церкви раз и навсегда вошли во все мыслимые анналы киноклассики. Так что закончить на шутке про принцессу и спасение мира (в наши-то дни тотального кризиса идей) было немыслимо, получите-распишитесь, перед нами продолжение «Кингсмен 2: Золотое кольцо».

Заход всё тот же. Снова суперзлодей противостоит пошивочному бизнесу, и снова вполне успешно, так что даже приходится идти на поклон к дружественной заокеанской организации «стейтсмен», тем более что на этот раз наркоманский вирус грозит истребить всех упоротых на планете, а это, несмотря на козни американского президента, всё-таки нехорошо. В общем, пора в путь-дорогу, мир спасать, принцесса, как обычно, прилагается.

И всё-то тут поначалу хорошо складывается, Эггзи ностальгирует (хотя и слишком показушно), знакомится с принцессиными родителями (хотя и тоже слишком показушно), бухает с друзьями (хотя и... ну вы поняли). И вот внезапно вольные портные оказываются под ударом, а новые партнёры все какие-то неказистые на суровый британский вкус, в общем, надо бы уже нашему Эггзи перестать ностальгировать и знакомиться с принцессиными родителями, и далее по тексту, а уже приступать к основному сюжету, но увы, нам вместо этого продолжают показывать Джулианну Мур, агента Пенью, а также тучу ещё более проходных персонажей по Элтона Джона включительно.

Кингсмен 2: Золотое кольцо

И всё это ужасно мило, особенно сэр Элтон, и даже Пенья в лассо, и даже Холли Берри в очередной роли Мани Пенни, если бы не одно но. Всё это как было понадёрганным отовсюду рандомным приколом, так им же и остаётся. Ни тебе общего стиля, ни толком продуманной истории, случайный набор гэгов, трюков, драчек, покатушек, подколок и тщательно, зараза, прописанных мотиваций.

Но в оригинале у фильма был смысл — как простой парнишка стал суперагентом из высшего света. А тут какой смысл? Как простой парнишка купил дяде собачку? Или как бриташка утёрла нос америкашке? Или как второй раз спасти принцессу и уже стать самому принцем? Что с вами всеми не так, чуваки!

По степени выживаемости главгероев второй фильм переплюнул последний сезон «Игры престолов», а это само по себе непросто, по количеству проходных персонажей — тоже. Но где, блин, харизма? Где новое слово в жанре? К чему весь этот лютый самоповтор? Загадка. То есть весь фильм что-то такое мальтешило, а выходишь из зала и помнишь только странную антинаркоманскую мораль, в которой и легалайз — это плохо, и биореактор — тоже. Что этим всем хотел сказать автор? Похоже, что ничего. Тогда зачем делал вид, что тут должна быть какая-то мораль?

Понятно, что не будь первого фильма, претензий было бы куда меньше. Ну, такой относительно весёлый балаган, только откуда такая толпа персонажей набежала, кто бы знал. Но в качестве продолжения становится непонятно, это что, снимал тот же Вон, что в прошлый раз? Потому что ни разу не похож, точнее, похож, как бывают похожи оригинал и дурацкая копия.

Кингсмен 2: Золотое кольцо

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/09/21/kingsman2.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Kingsman 2: Золотое кольцо: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Убийство в Восточном экспрессеТайна КокоСалют-7Джуманджи 2: Зов джунглейЛара КрофтKingsman 2: Золотое кольцоБегущий по лезвию 2049Лего Фильм: Ниндзяго

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Ссылки по теме:
Рецензия » Приоденься Роман КОРНЕЕВ
Колин Фёрт в кинокомиксе о британской спецслужбе «Kingsman: Секретная служба», кадры (66 фото)
Рецензии в рубрике "КИНО-КОМИКС"

Человек-паук: Возвращение домой:
Пролёты и пробежки
Фильм ещё раз поддерживает наблюдение о том, что даже самые высокобюджетные сегодняшние франшизы уступают по накалу и масштабу своим же версиям или аналогам середины нулевых

«Чудо-женщина»:
Строя глазки
Почти все эмоциональные моменты убиты тем, что на экране происходят самые предсказуемые, самые клишированные вещи в кино, а реально хорошие актёры произносят самые тупые тексты из возможных — такие сегодня допустимы только в порно-пародиях

Стражи Галактики 2:
Звёздный папа
Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»
Также на Кинокадре :

«Оно»:
Ужастики нашего городка
Первый фильм запланированной дилогии, в конечном счёте, сам выглядит как клоун – только не злой и агрессивный, а неуверенный в себе и больше всего боящийся потерять внимание детей, за которых принимает зрителей

«Твин Пикс»:
Лора Палмер, идём со мной
Линч сумел вывернуться, превзойдя любые фанатские ожидания. В финале нового «Твин Пикса» Линч всем показал, кто тут настоящий псих, осталось дождаться новостей, увидим ли мы четвёртый сезон

Новинки сентября: «Удача Логана», «мама!», «Кингсман 2»
На фоне рекордно низкой посещаемости кинотеатров в завершившемся августе настаёт пора нашему прокату пережить сентябрь, традиционно самый слабый месяц в году. Так с горем пополам мы и попробуем пережить этот мёртвый сезон

«Гоголь. Начало»:
Закапывайте
Первые два эпизода процедурального сериала, на котором захотели заработать дважды. Фильмом назвать это сложно, потому что это два отдельных сюжета, которые идут два часа и ни к чему конкретному не приводят

Тайна семи сестёр:
Неделька
Когда кино бодрит, главгероини исступлённо носятся по району, а всё вокруг них идёт вразнос, и ты до конца не понимаешь, кто и в каком порядке помрёт, это и есть признак хорошего, крепкого боевика, в данном случае фантастического

Оно приходит ночью:
Одни в темноте
Cпартанская лаконичность и уклончивость ответов режиссёра быстро начинают приносить больше вреда, чем пользы. Что именно приходит ночью? Страх, подозрение, паранойя – называйте как хотите, результат все равно будет один и тот же
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2018
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Кингсмен 2: Золотое кольцо:

Кингсмен 2: Золотое кольцо
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 55
трейлеры: 11

Похожие фильмы

"Люди Икс: Апокалипсис"
"Человек-муравей"


Обновления
Стартовали съёмки пилота сериала «Хранители»
Телеканал HBO перешёл к активной фазе разработки сериала «Хранители» по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов...
Трейлеры, кадры, постеры:

Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе, Murder on the Orient Express
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
» Трейлер 2

Тайна Коко
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Русский трейлер 2

20 сентября, среда

Новости кино:
Исполнилось 15 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели съёмочной группы фильма «Связной», попавшей под селевой поток...
Линда Гамильтон вернётся в новом «Терминаторе»
Джеймс Кэмерон, к которому в 2019 году возвращаются права на франчайз «Терминатор», поделился свежей информации о новом фильме серии...
Трейлеры, кадры, постеры:

Салют-7
Салют-7
Прокат в России: 12 октября 2017 года
постеров: 2, кадров: +28
» Трейлер 2

Джуманджи 2: Зов джунглей
Джуманджи 2: Зов джунглей, Jumanji 2: Welcome to the Jungle
Прокат в России: 28 декабря 2017 года
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Ноябрьские преступники, November Criminals new
кадров: 6
» Трейлер

Лара Крофт
Лара Крофт, Tomb Raider
Прокат в России: 15 марта 2018 года
постеров: 1, кадров: +1
» О съёмках
» Трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Кингсмен 2: Золотое кольцо: Бабочки, отвалите

Снова суперзлодей противостоит пошивочному бизнесу, и снова вполне успешно, так что даже приходится идти на поклон к дружественной заокеанской организации «стейтсмен»

Проповедник: Разыскивается Бог
На роуд-муви, конечно, авторов хватило ненадолго, уж больно крут оказался Ковбой, чтобы можно было бесконечно выкручиваться

мама!: Ансамбль Христа-спасителя и Мать сыра-земля
Фильм, набирая максимальное число смыслов к середине, в конце полностью утрачивает вообще всякий смысл

Оно: Ужастики нашего городка
Фильм сам выглядит как клоун – только не злой и агрессивный, а неуверенный в себе

Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2017
В Торонто с 7 по 17 сентября проходил 42-й кинофестиваль TIFF. В 22 программах фестиваля были представлены около 400 фильмов со всего мира

Галерея: Венецианский кинофестиваль 2017
9 сентября на острове Лидо завершил свою работу 74-й Венецианский кинофестиваль

Удача Логана: Проклятие Содерберга
Такое ощущение, что Содербергов два. Один — знаток выстраивания кадра, создания драйва, выписывания сюжета. Другой — его брат-близнец-неудачник

Твин Пикс: Лора Палмер, идём со мной
Линч сумел вывернуться, превзойдя любые фанатские ожидания. Режиссёр всем показал, кто тут настоящий псих

Тайна семи сестёр: Неделька
Когда ты до конца не понимаешь, кто и в каком порядке помрёт, это и есть признак хорошего, крепкого фантастического боевика
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.4%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.7%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Кингсмен 2», рецензия . Кинофестиваль в Торонто, фото . «Твин Пикс», рецензия . «Оно», рецензия . «мама!», отзыв . «Гоголь. Начало», рецензия . «Малыш на драйве», отзыв . «Тайна 7 сестёр», рецензия . Венецианский фестиваль, фото . «Проповедник», 2 сезон, отзыв . «Игра престолов», отзыв . «Телохранитель киллера», рецензия . «Удача Логана», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Kingsman 2: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Оно", "Напарник", "мама!", "Заложники", "Хранилище", "Техасская резня бензопилой"
Новинки кино 2017: "Бегущий по лезвию 2049", "Салют-7", "Сделано в Америке", "Геошторм", "Пила 8", "Скайлайн 2", "Снеговик", "Субурбикон", "Тор 3: Рагнарёк"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   