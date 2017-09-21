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Кингсмен 2: Золотое кольцо: Бабочки, отвалите

Роман КОРНЕЕВ , 21 сентября 2017

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Два с половиной года назад Мэттью Вон совершил невозможное — сказал новое слово в жанре настолько клишированном, что тому же Крэйгу уже буквально стыдно за самого себя. «Кингсмен» подали джентльменов на службе Её Величества так свежо и небанально, что народ к середине сеанса даже забыл, что это комикс, шутка, пародия, так всё было круто. А уж сцена в пабе и, самое главное, сцена в церкви раз и навсегда вошли во все мыслимые анналы киноклассики. Так что закончить на шутке про принцессу и спасение мира (в наши-то дни тотального кризиса идей) было немыслимо, получите-распишитесь, перед нами продолжение «Кингсмен 2: Золотое кольцо».

Заход всё тот же. Снова суперзлодей противостоит пошивочному бизнесу, и снова вполне успешно, так что даже приходится идти на поклон к дружественной заокеанской организации «стейтсмен», тем более что на этот раз наркоманский вирус грозит истребить всех упоротых на планете, а это, несмотря на козни американского президента, всё-таки нехорошо. В общем, пора в путь-дорогу, мир спасать, принцесса, как обычно, прилагается.

И всё-то тут поначалу хорошо складывается, Эггзи ностальгирует (хотя и слишком показушно), знакомится с принцессиными родителями (хотя и тоже слишком показушно), бухает с друзьями (хотя и... ну вы поняли). И вот внезапно вольные портные оказываются под ударом, а новые партнёры все какие-то неказистые на суровый британский вкус, в общем, надо бы уже нашему Эггзи перестать ностальгировать и знакомиться с принцессиными родителями, и далее по тексту, а уже приступать к основному сюжету, но увы, нам вместо этого продолжают показывать Джулианну Мур, агента Пенью, а также тучу ещё более проходных персонажей по Элтона Джона включительно.

И всё это ужасно мило, особенно сэр Элтон, и даже Пенья в лассо, и даже Холли Берри в очередной роли Мани Пенни, если бы не одно но. Всё это как было понадёрганным отовсюду рандомным приколом, так им же и остаётся. Ни тебе общего стиля, ни толком продуманной истории, случайный набор гэгов, трюков, драчек, покатушек, подколок и тщательно, зараза, прописанных мотиваций.

Но в оригинале у фильма был смысл — как простой парнишка стал суперагентом из высшего света. А тут какой смысл? Как простой парнишка купил дяде собачку? Или как бриташка утёрла нос америкашке? Или как второй раз спасти принцессу и уже стать самому принцем? Что с вами всеми не так, чуваки!

По степени выживаемости главгероев второй фильм переплюнул последний сезон «Игры престолов», а это само по себе непросто, по количеству проходных персонажей — тоже. Но где, блин, харизма? Где новое слово в жанре? К чему весь этот лютый самоповтор? Загадка. То есть весь фильм что-то такое мальтешило, а выходишь из зала и помнишь только странную антинаркоманскую мораль, в которой и легалайз — это плохо, и биореактор — тоже. Что этим всем хотел сказать автор? Похоже, что ничего. Тогда зачем делал вид, что тут должна быть какая-то мораль?

Понятно, что не будь первого фильма, претензий было бы куда меньше. Ну, такой относительно весёлый балаган, только откуда такая толпа персонажей набежала, кто бы знал. Но в качестве продолжения становится непонятно, это что, снимал тот же Вон, что в прошлый раз? Потому что ни разу не похож, точнее, похож, как бывают похожи оригинал и дурацкая копия.

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