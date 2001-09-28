Кинокасса России: 28.09-01.10, «Крым» обгоняет «Кингсмен 2»

Завершившиеся выходные в российском прокате вышли своеобразным противостоянием интернета и «Первого канала» или, если хотите, столицы и регионов. На фоне скандалов с накрутками рейтингов ожидания патриотического боевика «Крым» и аналогичными накрутками уже просмотров различного вонаби-вирусного видео вокруг этой же премьеры, а также с учётом тщательно расчищенного Минкультом проката судьба уикенда зависела от того, сколько реальных, а не вымышленных зрителей на фильм в итоге придёт. Результат оказался на уровне самых оптимистичных ожиданий, по данным системы ЕАИС всего на фильм продано 600 тыс. билетов, а общие сборы составили 151 млн руб. (по данным прокатчика «Парадиз» — 163 млн). При этом среднее количество зрителей на сеанс равнялось двадцати, а при сатурации 1400+ экранов наработка не составила и шести тысяч рублей на сеанс или $2 тыс. на копию.

Это позволило валовой кассе удержаться от повторения антирекордов конца июля, когда общие сборы составили меньше четырёх сотен миллионов рублей, а количество проданных билетов упало до 1,4 млн, однако прошедший уикенд повторил сомнительные достижения второй по слабости прокатной недели года, когда число проданных билетов равнялось 1,8 миллиона, а общие сборы едва превысили четыре сотни лям. Что ж, как видим, всё могло быть значительно хуже.

Что касается видов на доигрывание, которые теперь есть у новичка, то с учётом итогов другого патриотического боевика «Август. Восьмого», который стартовал лишь чуть слабее, прогноз тут пока базируется на трёх сотнях лям итога, но в принципе он может ограничиться и полусотней меньше, благо рейтинги у фильма аховые. Бюджет фильма, разумеется, не известен. Пока же новичок стал четвёртым отечественным стартом года после «Гоголя. Начало» (его показатель — 200 миллионов), который как раз завершил прокат с суммой 537 млн руб.

Возвращаясь к чарту недели, отметим, что единственной заметной премьерой, помимо лидера, ожидаемо оказался заокеанский «Наёмник», предсказуемо собравший 32 млн руб., что вполне соответствует его скромным заокеанским сборам.

На таком фоне старожилы чарта чувствовали себя вполне уверенно, ограничившись двукратными падениями, а «Кингсмен 2» почти сумели удержать лидерскую позицию — 137 млн руб. за вторую неделю проката позволили довести российскую кассу фильма до суммы 543 лям, что по-прежнему позволяет надеяться на повторение суммы оригинала в 650 лям.

Далее «Ниндзяго» со своим полтинником собрали уже полторы сотни миллионов, «мама!» заканчивает прокат на 20 лям южнее, «Напарник» обваливается сразу вчетверо до того же 130-миллионного подытога, а героическое «Оно», собрав на неделе сороковник, в следующие выходные планирует всё-таки преодолеть вожделенную миллиардную планку.

Главной же премьерой в ближайший четверг становится «Бегущий по лезвию 2049» — главная надежда российских кинотеатров планирует собрать на старте четыре сотни миллионов, что соответствует старту «Интерстеллара» трёхлетней давности, валовая же касса в кои-то веки поднимется до семи сотен, по нынешним временам это считается весьма неплохим показателем.

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