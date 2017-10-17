Джованни Рибизи появится во всех «Аватарах»

Джованни Рибизи вновь сыграет менеджера межпланетной корпорации ОПР Паркера Селфриджа во всех продолжениях «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Напомним, недавно к проекту присоединилась также Кейт Уинслет, она подписала контракт на одну из главных ролей, вернувшись таким образом к Кэмерону спустя 20 лет после «Титаника».

В конце сентября Кэмерон приступил к съёмкам четырёх продолжений «Аватара», которые должны выйти на экраны с 2020 по 2025 год. Бюджет всех продолжений составляет 1 млрд долларов.

Кроме Рибизи и Уинслет, во всех продолжениях появится Стивен Лэнг в роли главного злодея франшизы. Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер также повторят свои роли.

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