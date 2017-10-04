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Спин-офф «Людей в Чёрном», Кейт Уинслет, Джаред Лето и сычуаньский соус
Начато производство спин-оффа «Людей в чёрном»
Кинокомпания Sony запустила в производство спин-офф популярной франшизы «Люди в чёрном». Таким образом студия планирует перезапустить франшизу для нового поколения зрителей, расширив вселенную оригинальных фильмов, в которой правительственная организация людей в чёрных костюмах контролирует присутствие на Земле пришельцев с других планет. Названия у проекта пока нет, также неизвестно, вокруг каких персонажей будет строиться сюжет спиноффа, хотя сценарий уже написан и авторами его стали Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, работавшие над «Железным человеком» и пятыми «Трансформерами».
При этом уже назначена дата релиза — фильм должен выйти на экраны 17 мая 2019 года. В роли исполнительного продюсера выступит Стивен Спилберг.
Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в «Аватарах»
Кейт Уинслет подписала контракт на одну из главных ролей в продолжениях блокбастера «Аватар», вернувшись таким образом к Джеймсу Кэмерону спустя 20 лет после Титаника.
Напомним, в конце сентября Кэмерон приступил наконец к съёмкам четырёх продолжений «Аватара», которые должны выйти на экраны с 2020 по 2025 год.
«С первого нашего сотрудничества в "Титанике", которое было одним из самых плодотворных в моей карьере, мы с Кейт 20 лет пытались найти возможность поработать вместе», — сказал Кэмерон.
Джаред Лето сыграет основателя журнала Playboy
Джаред Лето сыграет главную роль в байопике Бретта Ратнера о создателе журнала Playboy Хью Хефнере, умершем 27 сентября на 92 году жизни.
Ратнер пытался запустить этот байопик ещё в 2007 году, однако срок прав на биографию Хефнера истёк, и их перекупил продюсер Джерри Вайнтрауб. После смерти Вайнтрауба в 2015 году Ратнер вновь вернул себе права и продолжил работу над проектом.
Хью Хефнер выпустил первый номер журнала Playboy в 1953 году тиражом 70 тысяч экземпляров, уволившись для этого из рекламного отдела журнала Esquire и собрав 10 000 долларов на свой проект издания для мужчин. Хэфнеру удалось выкупить эротические фотографии Мэрилин Монро за небольшие деньги и сделать их темой первого номера. Playboy стал популярным и постепенно разросся в огромную медиа-компанию. За время существования издания на его обложке успели побывать Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие звёзды кино и шоу-бизнеса.
Помимо байопика, Ратнер долгое время работает над перезапуском ток-шоу Playboy After Dark, которое в 1960-х вёл сам Хефнер.
Сычуаньский соус вернётся в «Макдональдс» благодаря фанатам «Рика и Морти»
Поклонники сериала «Рик и Морти» добились возвращения любимого Риком сычуаньского соуса для наггетсов в американские рестораны сети «Макдональдс». Компания объявила, что вернёт соус в рестораны на один день — 7 октября.
Тема сычуаньского соуса появилась в информационном пространстве 1 апреля 2017 года, когда вышел первый эпизод третьего сезона «Рика и Морти», в котором Рик сбегает из тюрьмы, уничтожает галактическое правительство, и много говорит про сычуаньский соус.
Соус появился в сети «Макдональдс» в 1998 году как часть рекламной кампании мультфильма «Мулан» студии Disney. По окончании рекламной кампании соус сняли с продажи, но создатели «Рика и Морти» запомнили его вкус.
Фанаты сериала начали активную кампанию по возвращению соуса в продажу. Они создавали соус своими руками и покупали остатки на eBay за бешеные деньги. Одна упаковка соуса была продана за 14 тыс. долларов.
В июле «Макдональдс» прислал режиссёру и сценаристу Джастину Ройланду, озвучившему Рика, бутылку того самого сычуаньского соуса в подарок.
2 октября в Твиттере компании появилось сообщение, что 7 октября в США на короткое время соус вновь станет доступен для посетителей.
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