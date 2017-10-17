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Лондонский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 17 октября 2017, 10:14:54
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Завершились съёмки фильмов «Тёмный Феникс» и «Дэдпул 2»

Дэдпул 2

15 октября закончился съёмочный процесс сразу двух ожидаемых фильмов студии Fox.

О завершении съёмок «Дэдпула 2» написал в своём Твиттере сценарист продолжения Ретт Риз. Позже об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнитель главной роли Райан Рейнольдс, назвав в шутку сиквел «Дэдпул 2: Песнь Льда и Пламени», в честь книжного цикла Джорджа Р. Р. Мартина, лёгшего в основу сериала HBO «Игра престолов».

Премьера «Дэдпула 2» запланирована на 31 мая 2018 года.

Продюсер, сценарист и режиссёр «Тёмного рыцаря» Саймон Кинберг сообщил об окончании съёмок тринадцатого фильма франшизы «Люди Икс». Этот фильм станет дебютной режиссёрской работой Кинберга, ранее задействанного во франшизе в роли продюсера и сценариста.

В роли Темного Феникса в картине выступила актриса Софи Тёрнер, известная по сериалу «Игра престолов».

Премьера фильма назначена на 1 ноября 2018 года.


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