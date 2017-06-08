Даг Лиман, Дженнифер Коннелли, Джеймс Мангольд и Николас Кейдж

Даг Лиман экранизирует подростковую фантастику

Даг Лиман добавил в копилку будущих проектов экранизацию подросткового фэнтезийно-фантастического романа Эми Кауфман и Меган Спунер «Открыватели» ("Unearthed"). Права на неизданное пока произведение приобрела кинокомпания Columbia Pictures для Sony Pictures. Его публикация ожидается в январе будущего года.

События происходят в далёком будущем, где из-за серии экологических катастроф Земля стала почти непригодна для жизни. Однако есть планета, которая хранит технологии, способные помочь изменить жизнь людей к лучшему. Исследовать её тайны суждено учёному Джулсу Эддисону и мусорщице Эмилии Рэдклиф, которые случайно знакомятся и, пройдя через неприятие друг друга, приходят к пониманию сотрудничества. Им предстоит проникнуть внутрь таинственного храма, отыскать хранящуюся в нём информацию, расшифровать тайны древней расы и избежать все уготованные им ловушки. Но чем больше они узнают, тем более им кажется, что найденная информация на самом деле является технологией уничтожения человечества.

Роман описывают как помесь Лары Крофт с Индианой Джонсом с местом действия в космосе. Над сценарием работают Джез и Джон Генри Баттеруорты, написавшие для Лимана «Грани будущего», продюсер — Тайлер Томпсон из компании Cross Creek Pictures.

Дженнифер Коннелли сыграет в сериале Скотта Дерриксона «Сквозь снег»

Дженнифер Коннелли примет участие в съёмках теле-сериала по научно-фантастическому триллеру Пон Чжун Хо «Сквозь снег». Ранее в проект зачислился Дэвид Диггс («Чудо»). Режиссёр проекта — Скотт Дерриксон.

События разворачиваются в будущем, спустя семь лет после техногенной катастрофы, вызвавшей новый Ледниковый период. Часть привилегированного населения переместилась в безостановочно движущийся экспресс. Жители поезда чётко разделяются по классам, где самый низший занят рабским трудом на благо высшего. В среде недовольных своим положением людей зреют революционные настроения, которые приводят в итоге к драматической развязке истории.

В основе упомянутой выше картины лежит французский графический роман Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта "Le Transperceneige". Главные роли в фильме сыграли: Крис Эванс, Тильда Свинтон, Сон Кан Хо, Эд Харрис, Джейми Белл и Джон Хёрт.

Сериал заказал американский кабельный канал TNT, автор сценария и продюсер — Джош Фридман («Терминатор: Хроники Сары Коннор», «Война миров»), продюсеры — Марти Адельштейн («Побег из тюрьмы», «Водолей») и Бекки Клементс («Водолей»).

Дженнифер Коннели будет играть пассажира первого класса Мелани Кэвилл, которая проявляет к обитателям в конце поезда неподдельное любопытство, она также работает «голосом поезда» в системе электронного оповещения. Диггс сыграет едва выжившего пассажира из конца поезда.

Джеймс Мангольд возглавит съёмки триллера «Путанница»

Джеймс Мангольд возглавит съёмки англоязычного римейка франко-бельгийского драматического триллера 2015 года «Телохранитель» ("Maryland"), главные роли в котором сыграли Маттиас Шонартс («Девушка из Дании», «Французская сюита», «Ржавчина и кость») и Дайана Крюгер.

Герой оригинальной картины — бывший спецназовец Винсент, который возвращается из Афганистана с посттравматическим синдромом. Он нанимается на работу к богатому ливанскому бизнесмену охранником его жены. Вскоре он начинает испытывать по отношению к женщине сильные эмоции, вызывающие у него паранойю. В то время как семья считает, что всё в порядке, Винсент теряет способность верно оценивать существующую для неё опасность.

Новая версия получила название «Путаница» ("Disorder"). Сценарий к ней написал Тейлор Шеридан («Убийца»). Говорят, что его история существенно отличается от оригинальной и подразумевает франшизу.

В производстве фильма принимает участие кинокомпания Sony Pictures и продюсеры: Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь и Стив Тиш от компании Escape Artists.

Николас Кейдж подписался на экшен-триллер «Мэнди»

Николас Кейдж готовится к предстоящим съёмкам в экшен-триллере «Мэнди» ("Mandy") начинающего режиссёра и сценариста Паноса Косматоса («По ту сторону чёрной радуги»).

Герой Кейджа — Ред Миллер, тяжело переживающий убийство своей возлюбленной радикальной религиозной сектой. Он решает отомстить группе и начинает безжалостную охоту на сектантов.

Производство стартует этим летом в Бельгии при участии кинокомпаний Umedia и Piccadilly Pictures.

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