Кинокасса России: 1-4 июня, «Пираты» давят «Чудо-женщину»

Ожидавшееся противостояние в отечественном бокс-офисе рекордсмена-старожила и комиксового новичка завершилось, даже не начавшись, в пользу первого. «Пираты Карибского моря 5», ничуть не смутившись от появления конкуренции, упали на 62% к 399 млн руб. — это лучший второй уикенд в истории после «Кота в сапогах» (472 млн в праздничные выходные) и «Аватара» (411 млн).

Общая же касса фильма по итогам выходных подлетела уже к 1,781 млрд руб., и на первых утренних сеансах в понедельник он уверенно оставил позади ПКМ-4 (1,783 млрд), чтобы занять шестое место в чарте всех времён. Теперь пятая часть пиратского франчайза не только доберётся до двух миллиардов итога, но и выбьет «Тайную жизнь домашних животных» (2,138 млрд) из тройки лидеров; вопрос лишь в том, хватит ли ей сил затем оставить позади и «Зверополис» (2,280 млрд), чтобы занять второе место позади «Аватара», как это сделал в своё время четвёртый фильм.

Что же касается «Чудо-женщины», то её 226 млн руб. — худший старт у нас для супергеройского комикса со времён «Фантастической четвёрки» (159 млн), а из её собратьев в киновселенной DC ей удалось обогнать лишь «Человека из стали» (188 млн), считавшегося в своё время провальным. Даже при неплохих зрительских рейтингах и выносливости фильму можно оптимистично прогнозировать миллионов этак 550, для сравнения, «Бэтмен против Супермена» собрал почти столько же за четыре дня.

Не лучше относительно ожиданий выступили и «Спасатели Малибу» — со своими 99 млн руб. они не дотянули до «Мачо и ботана 2» (140 млн), итоговые же сборы теперь не превысят двух с половиной сотен. Наконец, ноунэйм-мультфильм «Подводная эра» занял четвёртую строчку со стандартными 42 млн руб., а «Нелюбовь» Андрея Звягинцева добыла 32 млн руб., тем самым более чем в полтора раза отстав от «Левиафана» (49 млн).

На текущей неделе число всерьёз заметных премьер в прокате ограничится одной — «Мумия» претендует на стандартные для Тома Круза 300 миллионов, и если её вдруг не занесёт заметно выше, валовая касса, упавшая в первый уикенд июня до 872 млн руб., продолжит идти вниз. Следите за нашими обзорами.

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