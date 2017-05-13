|
Кинокасса России: 1-4 июня, «Пираты» давят «Чудо-женщину»
Ожидавшееся противостояние в отечественном бокс-офисе рекордсмена-старожила и комиксового новичка завершилось, даже не начавшись, в пользу первого. «Пираты Карибского моря 5», ничуть не смутившись от появления конкуренции, упали на 62% к 399 млн руб. — это лучший второй уикенд в истории после «Кота в сапогах» (472 млн в праздничные выходные) и «Аватара» (411 млн).
Общая же касса фильма по итогам выходных подлетела уже к 1,781 млрд руб., и на первых утренних сеансах в понедельник он уверенно оставил позади ПКМ-4 (1,783 млрд), чтобы занять шестое место в чарте всех времён. Теперь пятая часть пиратского франчайза не только доберётся до двух миллиардов итога, но и выбьет «Тайную жизнь домашних животных» (2,138 млрд) из тройки лидеров; вопрос лишь в том, хватит ли ей сил затем оставить позади и «Зверополис» (2,280 млрд), чтобы занять второе место позади «Аватара», как это сделал в своё время четвёртый фильм.
Что же касается «Чудо-женщины», то её 226 млн руб. — худший старт у нас для супергеройского комикса со времён «Фантастической четвёрки» (159 млн), а из её собратьев в киновселенной DC ей удалось обогнать лишь «Человека из стали» (188 млн), считавшегося в своё время провальным. Даже при неплохих зрительских рейтингах и выносливости фильму можно оптимистично прогнозировать миллионов этак 550, для сравнения, «Бэтмен против Супермена» собрал почти столько же за четыре дня.
Не лучше относительно ожиданий выступили и «Спасатели Малибу» — со своими 99 млн руб. они не дотянули до «Мачо и ботана 2» (140 млн), итоговые же сборы теперь не превысят двух с половиной сотен. Наконец, ноунэйм-мультфильм «Подводная эра» занял четвёртую строчку со стандартными 42 млн руб., а «Нелюбовь» Андрея Звягинцева добыла 32 млн руб., тем самым более чем в полтора раза отстав от «Левиафана» (49 млн).
На текущей неделе число всерьёз заметных премьер в прокате ограничится одной — «Мумия» претендует на стандартные для Тома Круза 300 миллионов, и если её вдруг не занесёт заметно выше, валовая касса, упавшая в первый уикенд июня до 872 млн руб., продолжит идти вниз. Следите за нашими обзорами.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/06/5209.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Бенисио дель Торо, Пол Дано, Патрисия Аркетт, Бен Стиллер, Вигго Мортенсен, «Лучший стрелок 2» и «Притяжение 2»
Также по теме: Пираты Карибского моря
Кинокасса России: 19-22 мая, «Пираты Карибского моря: на странных берегах» взрывают отечественный прокат » Бокс-офис » 25.05.2011
Раздел Бокс-офис
Также в блоге:
Бенисио дель Торо, Пол Дано, Патрисия Аркетт, Бен Стиллер, Вигго Мортенсен, «Лучший стрелок 2» и «Притяжение 2» » Вести с полей » 03/06
«Трансформеры: Бамблби», «Город грехов», «Люди Икс: Новые мутанты», Закари Кинто » Вести с полей » 01/06
|
6 июня, вторник
Минкультуры не намерено отказываться от идеи увеличения стоимости прокатных удостоверений до 5 млн рублей...
Ожидавшееся противостояние в отечественном бокс-офисе рекордсмена-старожила и комиксового новичка завершилось...
Терри Гиллиам, наконец, завершил эпопею со съёмками многострадальной картины «Человек, который убил Дон Кихота»...
Джейк Гилленхааль поучаствует в съёмках приключенческой картины «Потерявшийся лётчик» об одном из эпизодов времён Второй мировой войны...
» Трейлер
» Трейлер
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» Отрывок
5 июня, понедельник
Кинорежиссёр Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии за его вклад в режиссуру и кинематографию...
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
» TV-ролик
4 июня, воскресенье
Второй кинокомикс этого лета оказался вторым же его релизом, в полной мере оправдавшим кассовые ожидания...
20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Чудо-женщина: Строя глазки
Нелюбовь: Когда настанет конец
Спасатели Малибу: Купание красного гидрика
Одарённая: Подумайте о ребёнке
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, фоторепортаж Главные сериалы лета, анонс «Пираты Карибского моря 5», рецензия Новый «Твин Пикс», отзыв «Меч короля Артура», рецензия «Нелюбовь», рецензия «Одарённая», отзыв «Чужой: Завет», рецензия «Чудо-женщина», рецензия «Спасатели Малибу», отзыв «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв