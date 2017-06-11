5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Новое познавательное эссе о том, что в фильмах Финчера графики больше, чем в летних блокбастерах.





Трейлер видеоигры про лётчиков Ace Combat 7:





Имиджевый ролик Electronic Arts, открывшей новый аналитический отдел:





Ещё одна видеоигра — криминальная комедия A Way Out:





Трейлер вампирской викторианской видеоигры Vampyr:





На этом всё.

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