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Кинотавр 2017: фоторепортаж

5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер

Киноблог » Ссылка дня » 11 июня 2017, 14:22:27
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5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Новое познавательное эссе о том, что в фильмах Финчера графики больше, чем в летних блокбастерах.


Трейлер видеоигры про лётчиков Ace Combat 7:


Имиджевый ролик Electronic Arts, открывшей новый аналитический отдел:


Ещё одна видеоигра — криминальная комедия A Way Out:


Трейлер вампирской викторианской видеоигры Vampyr:


На этом всё.


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