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5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Новое познавательное эссе о том, что в фильмах Финчера графики больше, чем в летних блокбастерах.
Трейлер видеоигры про лётчиков Ace Combat 7:
Имиджевый ролик Electronic Arts, открывшей новый аналитический отдел:
Ещё одна видеоигра — криминальная комедия A Way Out:
Трейлер вампирской викторианской видеоигры Vampyr:
На этом всё.
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