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Кинотавр 2017: фоторепортаж

«Годзилла: Король монстров», Джон Хэмм, Форест Уитакер и Тео Джеймс

Киноблог » Вести с полей » 09 июня 2017, 16:00:48
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Чжан Цзыи подписалась на сиквелы «Годзиллы»

Цзыи Чжан

Китайская актриса Чжан Цзыи примет участие в съёмках приключенческого экшен-фильма для кинокомпаний Legendary и Warner Bros. «Годзилла: Король монстров» ("Godzilla: King of the Monsters"). Ей предстоит сыграть ключевую фигуру в организации «Монарх», занимающейся исследованиями кайдзю. Она также повторит свою роль в других фильмах франшизы. Помимо Цзыи в картине снимаются: Вера Фармига, Кен Ватанабе, Кайл Чандлер («Супер 8») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»).

События фильма начнутся спустя несколько лет после рассказанной истории в «Годзилле» 2014 года Гарета Эдвардса. Студия Legendary ранее заявляла, что в сиквеле мы увидим и других животных-монстров: Родана, Мотру и Кинг Гидору. Браун сыграет главную героиню, а Фармига и Чандлер — её родителей. Ватанабе повторит свою роль доктора Итиро Сэридзавы.

Сценарий к фильму написали Зак Шилдс и Майкл Доэрти, который также возглавит съёмки в качестве режиссёра. «Годзилла: Король монстров» выходит в прокат 22 марта 2019 года. Картина станет частью кино-вселенной монстров студий Legendary и Warner Bros., в которую входит приключенческий боевик Джордана Вогта-Робертса «Конг: Остров Черепа», а также «Годзилла против Кинг Конга» ("Godzilla vs Kong"), прокат которого запланирован на 29 мая 2020 года.

Джон Хэмм сыграет в комедии «Салочки»

Джон Хэмм

Джон Хэмм вливаетсяя в актёрский состав комедии «Салочки» ("Tag") режиссёра Джеффа Томсича, до сих пор работавшего для телевидения. Также в фильме снимаются: Джереми Реннер, Эд Хелмс, Джейк Джонсон («Мумия»), Рашида Джонс («Социальная сеть»), Аннабель Уоллис («Мумия») и Ганнибал Буресс («Спасатели Малибу»).

Марк Стейлин и Роб Маккитрик, вдохновлённые реальными событиями, написали сценарий про группу друзей из одной школы, которые в течение 30 лет играли друг с другом в одну игру, похожую на детские «салочки». Каждый год, в феврале, они путешествовали по стране в поисках друг друга, с целью дотянуться до противника и оставить на нём отметины краской. Приятели изощрялись как могли: иногда просиживали в засаде по несколько дней, тщательно маскируя своё присутствие, чтобы застать «жертву» врасплох; устраивали погони, и всегда неожиданно врывались в дом, до смерти пугая домашних. Не обходилось и без серьёзных травм.

История была рассказана в издании "Wall Street Journal" в 2013 году в статье "Tag Brothers". Права на неё ещё тогда приобрёл продюсер Тодд Гарнер. Некоторое время в ключевых ролях числились Джек Блэк и Уилл Феррелл.

Джереми Реннер и Ганнибад Буррес сыграют в комедии участников игры, Джон Хэмм изобразит сверхуспевающего в прошлом ученика из их школы, ставшего впоследствии успешным бизнесменом. Как распределились роли других актёров проекта пока не сообщается.

Производством фильма занимается кинокомпания New Line Cinema, продюсеры — Гарнер, Марк Стейлин и Шон Роббинс.

Форест Уитакер и Тео Джеймс сыграют в постапокалиптическом триллере

Форест Уитакер

Форест Уитакер и Тео Джеймс («Дивергент», «Скрижали судьбы») сыграют ведущие роли в постапокалиптическом триллере для Netflix «Как это закончилось» ("How It Ends"). Режиссёр картины — Дэвид М. Розенталь («Джени Джонс», «Единственный выстрел», «Идеальный парень»).

В центре сюжета — таинственное апокалиптическое событие, приведшее к многочисленным разрушениям. Главный герой — молодой отец, который посреди творящегося хаоса пытается во что бы то ни стало вернуться домой к беременной супруге, находящейся на другом конце страны.

Тео Джеймс сыграет центрального персонажа истории, роль Фореста Уитакера не указывается.

Автор сценария — Брукс Макларен, продюсеры: Пол Шифф, Тай Дункан, Келли Маккормик и Патрик Ньюолл. В производстве и финансировании картины принимают участие компании Sierra/Affinity и Paul Schiff Productions. Съёмки стартуют в июле в Канаде.

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