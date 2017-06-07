София Бутелла, Хауме Кольет-Серра, Сара Полсон, Боб Оденкирк, Элисон Бри, Дэвид Кросс и Майкл Штульбарг

Софию Бутеллу позвали в экранизацию романа «451 градус по Фаренгейту»

София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка», «Стартрек: Бесконечность») договаривается об участии в экранизации романа-антиутопии Рэя Брэдбери для телеканала HBO «451 градус по Фаренгейту». Ранее в проект записались Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»).

Литературный оригинал описывает тоталитарное общество победивших масс-медиа и потребительского мышления, в котором сжигают все книги, позволяющие задумываться о жизни; их хранение является преступлением, а все люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

Джордан будет играть главного героя Гая Монтэга, который работает «пожарным», освобождая человечество от вредных книг. Однако вскоре он разочаровывается в главных ценностях общества и присоединяется к подпольной группе людей, спасающих книги, заучивая их наизусть. Шеннон сыграет капитана Битти, начальника Монтэга. Софии Бутелле предложили роль Клариссы, знакомой главного героя и очень странной девушки, которая любит говорить о своих чувствах и мыслях. Она рассказывает Монтэгу о том, как люди жили в прошлом. Глядя на неё, он впервые задумывается о том, что возможна иная жизнь, и начинает анализировать происходящие вокруг события. Актёр также выступит исполнительным продюсером экранизации через свою компанию Outlier Productions.

Сценарий пишут Рамин Бахрани и Амир Надери, с которыми Майкл Шеннон работал на съёмках драмы «99 домов», где Бахрани был ещё и режиссёром. Он же возглавит съёмки «451 градуса по Фаренгейту».

Хауме Кольет-Серра снимет фильм «Уэйко» об осаде сектантов ФБР

Хауме Кольет-Серра назначен режиссёром фильма «Уэйко» ("Waco") для кинокомпании Annapurna Pictures. Сценарий написали Марк Боал («Цель номер один», «Повелитель бури») и Марк Хеймс («Кубо. Легенда о самурае»).

В центре сюжета — реально произошедшие события в 1993 году в Техасе, близ города Уэйко, где на территории ранчо, принадлежащего религиозной секте «Ветвь Давидова», состоялось противостояние властей в лице ФБР и Национальной гвардии США с сектантами, заподозренными в нарушении оружейного законодательства.

Первый визит правоохранительных органов закончился перестрелкой, в которой погибло 10 человек. Затем к ранчо стянулись силы посерьёзнее, однако осада затянулась на 51 день, с 18 февраля по 19 апреля, и закончилась штурмом, в котором принимало участие около 700 человек. В результате операции погибло более 80 человек, включая детей и федеральных агентов. Из сектантов выжило всего 9 человек.

Многие в то время высказывались, что сражение стало результатом столкновения второй поправки к Конституции США о праве на хранение и ношение оружия и правом на религиозную свободу. Народ в округе поговаривал, что секта никому не мешала и многие так и не поняли с чего вдруг ФБР решило её уничтожить.

Марк Боал также примет участие в продюсировании картины через свою компанию Page 1 совместно с Меган Эллисон и Мэттью Будменом. Производство стартует уже в этом году.

О событиях в Уэйко планируется также снять теле-сериал «Осада Уэйко» ("Waco Texas siege"), производством которого занимается продюсер Харви Вайнштейн и его компания Weinstein Television. Главные роли в проекте сыграют: Майкл Шеннон, Тэйлор Китш, Андреа Райзборо, Джон Легизамо и другие.

«Публикация» Спилберга сменила название и обзавелась несколькими актёрами

Фильм Стивена Спилберга о публикации в 1970-х годах в газете "The Washington Post" скандальных документов Пентагона о войне во Вьетнаме, который ранее назывался «Публикация» ("Post"), сменил название на «Документы» ("Papers"). К уже имеющимся в актёрском составе Тому Хэнксу и Мерил Стрип присоединились: Сара Полсон, Боб Оденкирк, Элисон Бри, Дэвид Кросс, Майкл Штульбарг, Брэдли Уитфорд («Прочь», «Спасти мистера Бэнкса»), Мэттью Риз («Козёл отпущения», «Американцы»), Кэрри Кун («Исчезнувшая», «Оставленные», «Фарго»), Джесси Племонс («Фарго», «Шпионский мост»), Брюс Гринвуд («Стартрек: Возмездие», «Белый плен»), Трэйси Леттс («Абсолютная власть», «Игра на понижение») и Зак Вудс («Шпион»).

В центре сюжета — разразившийся в 1971 году скандал, вызванный решением редактора "The Washington Post" Бена Брэдли и её владельца Кэтрин Грэм опубликовать «Документы Пентагона», предоставленные военным аналитиком госдепартамента США Дэниелом Эллсбергом. В документах говорилось, что администрация президента Джонсона лгала конгрессу и общественности о роли США в войне во Вьетнаме, намеренно предпринимая акции по её эскалации, тогда как сам Джонсон неустанно твердил о том, что США не стремятся к её расширению. Публикация вызвала недовольство следующего президента Никсона, которому также приписывают поддержку военных действий. Он пытался помешать обнародованию документов, однако дело дошло до Верховного Суда, который постановил, что американские газеты имеют право на их публикацию.

Том Хэнкс сыграет редактора газеты Бена Брэдли, а Мерил Стрип — издателя Кэтрин Грэм. Как распределились роли между остальными заявленными актёрами не сообщается.

Сценарий к фильму написала Лиз Ханна, продюсеры: Эми Паскаль, Спилберг и Кристи Макоско Кригер. В производстве, которое уже началось, принимают участие компании 20th Century Fox и Amblin Entertainment. Проект нацеливается на премию «Оскар». В ограниченный прокат картина выйдет уже 22 декабря, в широкий — 12 января 2018 года.

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