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Кинотавр 2017: фоторепортаж

Кастинг во второй сезон сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» и продление его на третий

Киноблог » Вести с полей » 10 июня 2017, 15:25:40
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33 несчастья

Натан Филлион получил постоянную роль во втором сезоне сериала для Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья». Вместе с ним к проекту примкнули: Тони Хейл («Замедленное развитие», «Ультраамериканцы»), Сара Ру («Не буди мамочку»), Люси Панч («Чем дальше в лес», «Типа крутые легавые») и Роджер Барт («Старперцы», «Законопослушный гражданин»).

Сериал является телевизионной адаптацией одноимённой книжной серии, герои которой — дети Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлеры, осиротевшие после произошедшего в их доме пожара. Оказавшиеся в одночасье богатыми наследниками, они переходят из рук одного опекуна к другому, но особенно навязчивую заботу проявляет Граф Олаф — прожжённый мошенник, решивший завладеть их состоянием. По его вине с ними всё время что-то случается, но непоправимого удаётся избежать благодаря эрудиции и незаурядным талантам детей.

Главные роли исполняют: Нил Патрик Харрис — граф Олаф, Патрик Уорбертон — Лемони Сникет, Малина Вайсман — Вайолет, Луис Хайнс — Клаус, Пресли Смит — Солнышко, К. Тодд Фриман — мистер Артур По. Как распределились роли между вновь прибывшими актёрами Netflix не раскрывает.

В первом сезоне были использованы четыре книги серии: «Скверное начало», «Змеиный зал», «Огромное окно» и «Зловещая лесопилка». Второй сезон будет состоять из 10 эпизодов, в которых найдут своё отражение истории, рассказанные с пятой по девятую книгу: «Изуверский интернат», «Липовый лифт», «Гадкий городишко», «Кошмарная клиника» и «Кровожадный карнавал». Съёмки уже начались, но дата премьеры пока не назначена.

Известно также, что сериал не ограничится двумя сезонами, уже есть заказ на третий сезон, в который войдут книги с десятой по тринадцатую: «Скользкий склон», «Угрюмый грот», «Предпоследняя передряга» и «Конец!». Пока планируется снять 8 эпизодов.

Автор сценария — Дэниел Хэндлер, являющийся реальным автором «33 несчастий» и скрывающийся за псевдонимом Лемони Сникета. Он также выступает исполнительным продюсером сериала. Режиссёр — Барри Зонненфельд. В первом сезоне он снимал первые два эпизода и ещё 5 и 6. Съёмками остальных серий руководили Марк Полански и Бо Уэлш.

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