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Чжан Цзыи подписалась на сиквелы «Годзиллы»
Китайская актриса Чжан Цзыи примет участие в съёмках приключенческого экшен-фильма для кинокомпаний Legendary и Warner Bros. «Годзилла: Король монстров» ("Godzilla: King of the Monsters"). Ей предстоит сыграть ключевую фигуру в организации «Монарх», занимающейся исследованиями кайдзю. Она также повторит свою роль в других фильмах франшизы. Помимо Цзыи в картине снимаются: Вера Фармига, Кен Ватанабе, Кайл Чандлер («Супер 8») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»).
События фильма начнутся спустя несколько лет после рассказанной истории в «Годзилле» 2014 года Гарета Эдвардса. Студия Legendary ранее заявляла, что в сиквеле мы увидим и других животных-монстров: Родана, Мотру и Кинг Гидору. Браун сыграет главную героиню, а Фармига и Чандлер — её родителей. Ватанабе повторит свою роль доктора Итиро Сэридзавы.
Сценарий к фильму написали Зак Шилдс и Майкл Доэрти, который также возглавит съёмки в качестве режиссёра. «Годзилла: Король монстров» выходит в прокат 22 марта 2019 года. Картина станет частью кино-вселенной монстров студий Legendary и Warner Bros., в которую входит приключенческий боевик Джордана Вогта-Робертса «Конг: Остров Черепа», а также «Годзилла против Кинг Конга» ("Godzilla vs Kong"), прокат которого запланирован на 29 мая 2020 года.
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