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5 лучших роликов недели: клип Radiohead, Волдеморт и «Чудо-женщина»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
К 20-летию альбома Ok Computer группа Radiohead выпустила клип на неизданную песню с него. Режиссёр — автор документалки “Fuck for Forest”.
Фейковый фанатский трейлер к приквелу «Гарри Поттера» про Волдеморта:
CGI-трейлер игры ELEX:
Честный трейлер ужаснейшего фильма «Женщина-кошка»:
Телеведущий Конан О'Брайен берёт уроки борьбы вместе с Гал Гадот:
На этом всё.
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