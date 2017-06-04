5 лучших роликов недели: клип Radiohead, Волдеморт и «Чудо-женщина»

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

К 20-летию альбома Ok Computer группа Radiohead выпустила клип на неизданную песню с него. Режиссёр — автор документалки “Fuck for Forest”.





Фейковый фанатский трейлер к приквелу «Гарри Поттера» про Волдеморта:





CGI-трейлер игры ELEX:





Честный трейлер ужаснейшего фильма «Женщина-кошка»:





Телеведущий Конан О'Брайен берёт уроки борьбы вместе с Гал Гадот:





На этом всё.

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