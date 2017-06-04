  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

5 лучших роликов недели: клип Radiohead, Волдеморт и «Чудо-женщина»

Киноблог » Ссылка дня » 04 июня 2017, 16:10:53
Написать комментарий

5 лучших роликов недели: клип Radiohead, Волдеморт и Чудо-женщина

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

К 20-летию альбома Ok Computer группа Radiohead выпустила клип на неизданную песню с него. Режиссёр — автор документалки “Fuck for Forest”.


Фейковый фанатский трейлер к приквелу «Гарри Поттера» про Волдеморта:


CGI-трейлер игры ELEX:


Честный трейлер ужаснейшего фильма «Женщина-кошка»:


Телеведущий Конан О'Брайен берёт уроки борьбы вместе с Гал Гадот:


На этом всё.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/04/5206.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
5 лучших роликов недели: Far Cry 5 и Gwent, «Чудо-женщина» и «Порнхаб»
«Тёмная вселенная», "Uncharted", Оливер Стоун, Сэм Мендес и Джосс Уэдон
5 лучших роликов недели: Star Wars: Battlefront II, «Семейка Аддамс» и Гал Гадот
Раздел Ссылка дня
5 лучших роликов недели: Far Cry 5 и Gwent, «Чудо-женщина» и «Порнхаб» | 28/05
Ролики россыпью: «Железное небо 2», «Планета обезьян», «Пираты Карибского моря» и авторское кино | 22/05
5 лучших роликов недели: реклама Мишеля Гондри, Destiny 2, «Логан» и Джонни Депп | 21/05
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» | 08/05
5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч | 07/05
Также в блоге:
Бенисио дель Торо, Пол Дано, Патрисия Аркетт, Бен Стиллер, Вигго Мортенсен, «Лучший стрелок 2» и «Притяжение 2» » Вести с полей » 03/06
Брендан Фрейзер получил роль в сериале Дэнни Бойла «Доверие» » Вести с полей » 02/06
«Трансформеры: Бамблби», «Город грехов», «Люди Икс: Новые мутанты», Закари Кинто » Вести с полей » 01/06
«Годзилла против Конга» и Нил Бломкамп с короткометражками » Вести с полей » 31/05
Кинокасса России: 25-28 мая, «Пираты» возвращают себе рекорды » Бокс-офис » 30/05
Кинозвёзды в новостях
Николь Кидман
Джулианна Мур
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Кирстен Данст
Уилл Смит
Джессика Честейн
Марион Котийяр
Кристен Стюарт
Педро Альмодовар
Тильда Свинтон
Эль Фэннинг
Джейк Гилленхааль
Чхан Вук Парк
Хоакин Феникс
Колин Фарелл


Обновления
5 лучших роликов недели: клип Radiohead, Волдеморт и «Чудо-женщина»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Время псов, Hunter's Prayer new
постеров: 1, кадров: 8
» Русский трейлер

Его собачье дело, Once Upon a Time in Venice new
постеров: 3, кадров: 16
» Русский трейлер
» Трейлер

3 июня, суббота
Бенисио дель Торо, Пол Дано и Патрисия Аркетт сыграют в мини-сериале Бена Стиллера
Телеканал Showtime заказал производство восьмичасового мини-сериала «Побег в Даннеморе», главные роли в котором исполнят: Бенисио дель Торо...
«Лучший стрелок 2», обновление
Том Круз раскрыл подзаголовок сиквела «Лучшего стрелка». Официально фильм называется: «Лучший стрелок: Мэверик»...
Сиквел «Притяжения» выйдет в прокат в 2019 году
Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного...
Вигго Мортенсен присматривается к фильму «Зелёная книга»
Вигго Мортенсен договаривается об участии в фильме Питера Фаррелли «Зелёная книга»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Мумия
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Русский ролик о съёмках 5
» Русский ролик о съёмках 4

Рик и Морти
Рик и Морти, Rick and Morty
» Об озвучке, сезон 3

2 июня, пятница

Новости кино:
Netflix закрыл сериал сестёр Вачовских «Восьмое чувство» после второго сезона
Сервис Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестёр Ланы и Лилли Вачовски...
Брендан Фрейзер получил роль в сериале Дэнни Бойла «Доверие»
Брендан Фрейзер сыграет одну из ведущих ролей в многосерийном телевизионном проекте для телеканала FX «Доверие»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
» Промо-ролик

Проповедник
Проповедник, Preacher
» Трейлер 2, сезон 2

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»

Сериальное лето будет именно таким, какое нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым. Появится время досмотреть те многочисленные яркие весенние шоу, на которые наверняка не хватило времени

Чудо-женщина: Строя глазки
Почти все эмоциональные моменты убиты тем, что на экране происходят самые предсказуемые, самые клишированные вещи в кино

Нелюбовь: Когда настанет конец
Режиссёр встаёт в знакомую позу – отстранённого наблюдателя – вот, мол, фильм про нелюбовь, а вы чего хотели?

Спасатели Малибу: Купание красного гидрика
Из всего материала получилось только показать немного красивых кадров с тётками (а в основном — мужичками) в гидриках и пару раз пошутить ниже пояса

Одарённая: Подумайте о ребёнке
Фильм покорно следует за сценарием, который делает свою беззубую героиню такой же умной, как взрослые, и при этом смотрит на взрослых зрителей как на безнадёжных детей
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Каннский кинофестиваль, фоторепортаж . Главные сериалы лета, анонс . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . Новый «Твин Пикс», отзыв . «Меч короля Артура», рецензия . «Нелюбовь», рецензия . «Одарённая», отзыв . «Чужой: Завет», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Спасатели Малибу», отзыв . «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пираты Карибского моря 5", "Чудо-женщина", "Спасатели Малибу", "Нелюбовь", "Одарённая", "Подводная эра", "Спарк. Герой Вселенной", "Чужой: Завет"
Новинки кино 2017: "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   