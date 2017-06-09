Джон Хэмм сыграет в комедии «Салочки»

Джон Хэмм вливаетсяя в актёрский состав комедии «Салочки» ("Tag") режиссёра Джеффа Томсича, до сих пор работавшего для телевидения. Также в фильме снимаются: Джереми Реннер, Эд Хелмс, Джейк Джонсон («Мумия»), Рашида Джонс («Социальная сеть»), Аннабель Уоллис («Мумия») и Ганнибал Буресс («Спасатели Малибу»).

Марк Стейлин и Роб Маккитрик, вдохновлённые реальными событиями, написали сценарий про группу друзей из одной школы, которые в течение 30 лет играли друг с другом в одну игру, похожую на детские «салочки». Каждый год, в феврале, они путешествовали по стране в поисках друг друга, с целью дотянуться до противника и оставить на нём отметины краской. Приятели изощрялись как могли: иногда просиживали в засаде по несколько дней, тщательно маскируя своё присутствие, чтобы застать «жертву» врасплох; устраивали погони, и всегда неожиданно врывались в дом, до смерти пугая домашних. Не обходилось и без серьёзных травм.

История была рассказана в издании "Wall Street Journal" в 2013 году в статье "Tag Brothers". Права на неё ещё тогда приобрёл продюсер Тодд Гарнер. Некоторое время в ключевых ролях числились Джек Блэк и Уилл Феррелл.

Джереми Реннер и Ганнибад Буррес сыграют в комедии участников игры, Джон Хэмм изобразит сверхуспевающего в прошлом ученика из их школы, ставшего впоследствии успешным бизнесменом. Как распределились роли других актёров проекта пока не сообщается.

Производством фильма занимается кинокомпания New Line Cinema, продюсеры — Гарнер, Марк Стейлин и Шон Роббинс.

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