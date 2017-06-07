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Софию Бутеллу позвали в экранизацию романа «451 градус по Фаренгейту»
София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка», «Стартрек: Бесконечность») договаривается об участии в экранизации романа-антиутопии Рэя Брэдбери для телеканала HBO «451 градус по Фаренгейту». Ранее в проект записались Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»).
Литературный оригинал описывает тоталитарное общество победивших масс-медиа и потребительского мышления, в котором сжигают все книги, позволяющие задумываться о жизни; их хранение является преступлением, а все люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
Джордан будет играть главного героя Гая Монтэга, который работает «пожарным», освобождая человечество от вредных книг. Однако вскоре он разочаровывается в главных ценностях общества и присоединяется к подпольной группе людей, спасающих книги, заучивая их наизусть. Шеннон сыграет капитана Битти, начальника Монтэга. Софии Бутелле предложили роль Клариссы, знакомой главного героя и очень странной девушки, которая любит говорить о своих чувствах и мыслях. Она рассказывает Монтэгу о том, как люди жили в прошлом. Глядя на неё, он впервые задумывается о том, что возможна иная жизнь, и начинает анализировать происходящие вокруг события. Актёр также выступит исполнительным продюсером экранизации через свою компанию Outlier Productions.
Сценарий пишут Рамин Бахрани и Амир Надери, с которыми Майкл Шеннон работал на съёмках драмы «99 домов», где Бахрани был ещё и режиссёром. Он же возглавит съёмки «451 градуса по Фаренгейту».
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