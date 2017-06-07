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Хауме Кольет-Серра снимет фильм «Уэйко» об осаде сектантов ФБР
Хауме Кольет-Серра назначен режиссёром фильма «Уэйко» ("Waco") для кинокомпании Annapurna Pictures. Сценарий написали Марк Боал («Цель номер один», «Повелитель бури») и Марк Хеймс («Кубо. Легенда о самурае»).
В центре сюжета — реально произошедшие события в 1993 году в Техасе, близ города Уэйко, где на территории ранчо, принадлежащего религиозной секте «Ветвь Давидова», состоялось противостояние властей в лице ФБР и Национальной гвардии США с сектантами, заподозренными в нарушении оружейного законодательства.
Первый визит правоохранительных органов закончился перестрелкой, в которой погибло 10 человек. Затем к ранчо стянулись силы посерьёзнее, однако осада затянулась на 51 день, с 18 февраля по 19 апреля, и закончилась штурмом, в котором принимало участие около 700 человек. В результате операции погибло более 80 человек, включая детей и федеральных агентов. Из сектантов выжило всего 9 человек.
Многие в то время высказывались, что сражение стало результатом столкновения второй поправки к Конституции США о праве на хранение и ношение оружия и правом на религиозную свободу. Народ в округе поговаривал, что секта никому не мешала и многие так и не поняли с чего вдруг ФБР решило её уничтожить.
Марк Боал также примет участие в продюсировании картины через свою компанию Page 1 совместно с Меган Эллисон и Мэттью Будменом. Производство стартует уже в этом году.
О событиях в Уэйко планируется также снять теле-сериал «Осада Уэйко» ("Waco Texas siege"), производством которого занимается продюсер Харви Вайнштейн и его компания Weinstein Television. Главные роли в проекте сыграют: Майкл Шеннон, Тэйлор Китш, Андреа Райзборо, Джон Легизамо и другие.
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