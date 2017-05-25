«Джон Уик 3» и «Лучший стрелок 2»

Съёмки «Джона Уика 3» могут начаться уже в конце года

Чад Стахелски признался, что вовсю работает над третьим фильмом о Джоне Уике. Об этом режиссёр рассказал в интервью по случаю выхода второй картины в цифровом формате. В конце прошлого года, как мы помним, нам обещали расширение криминальной вселенной Уика, а также комиксы, в которых планируется представить оригинальную историю.

Исполнитель заглавной роли Киану Ривз и сценарист Дерек Кольстад, который закончил уже половину сценария, предлагали отправить Уика за границу, но Стахелски считает, что лучше заняться более детальным исследованием Нью-Йорка. В третьем фильме акцент будет сделан на хитросплетениях мира и нескольких уголках города, где и развернутся основные события. Идея заключается не в зрелищных номерах, присущих фильмам о Джеймсе Бонде, а во внимании к деталям.

В то время как в первом и втором фильмах действие разворачивается в течение приблизительно одной недели, события триквела охватят куда больший промежуток времени жизни Джона, и мы узнаем о нём немного больше. Например, точно неизвестно, откуда взялись навыки Джона, действительно ли он был военным, откуда он взялся и откуда знает несколько языков. Стахелски собирается разбросать по сюжету детали, которые помогут раскрыть его личность.

Съёмки «Джона Уика 3» могут стартовать уже в конце года, а если не получится, то наверняка в начале следующего. И он хотел бы снова занять место режиссёра, однако этому может помешать работа над перезагрузкой «Горца», которой он сейчас тоже занимается. Если Стахелски не станет режиссёром «Джона Уика», то всё равно будет связан с творческим процессом. А пока он называет себя «подготовительным режиссёром» проекта.

Ожидается, что в триквел, помимо Ривза, вернутся: Джон Легизамо в роли Аурелио, Йен Макшейн в роли Уинстона, Лэнс Реддик в роли Черона и Лоуренс Фишбёрн в роли Короля «Боулера».

Джозеф Косински претендует на место режиссёра «Лучшего стрелка 2»

Буквально вчера Том Круз подтвердил, что работа над сиквелом драмы Тони Скотта 1986 года «Лучший стрелок», где актёр сыграл центральную роль, продолжается. Сегодня пришли новости о будущем режиссёре фильма. Неизвестно, чьи фамилии находятся в списке пожеланий студий Paramount и Skydance, но лидирует в нём Джозеф Косински, который представил наиболее интересный взгляд на продолжение. С Косински Круз уже работал в научно-фантастической картине «Обливион».

В «Лучшем стрелке» Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла по прозвищу Маверик — курсанта элитного училища ВМС США и искусного пилота истребителя. В одном из учебных боёв разбивается самолёт, в котором погибает его напарник. Терзаемый произошедшими событиями, Маверик уходит из училища и возвращается к службе военно-морского пилота.

Продюсер Джерри Брукхаймер ранее в общих чертах обрисовал продолжение, в котором новое поколение пилотов и военной техники, включая дроны, начнут вытеснять прежних пилотов. Герой Круза попытается доказать, что их ещё рано списывать.

По словам Тома Круза, съёмки могут начаться уже в следующем году. Это будет его следующий проект после работы в фильме «Миссия невыполнима 6».

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