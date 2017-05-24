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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли»

Киноблог » Вести с полей » 24 мая 2017, 16:42:34
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Роланд Эммерих

Роланд Эммерих перенесёт на большой экран знаменитое сражение Второй мировой войны — битву за Мидуэй, ставшее поворотным на Тихоокеанском фронте. Сценарий написал Уэс Тук («Колония», «Жан-Клод ван Джонсон»), продюсеры — Марк Гордон, Мэтт Джексон, Эммерих, Харальд Клозер и Ю Дон из компании Bona Film Group. Дата начала производства пока не сообщается.

Военно-морское сражение проходило с 4 по 7 июня в 1942 году, спустя шесть месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор. С американской стороны в битве принимали участие адмиралы: Честер Нимиц, Фрэнк Дж. Флетчер и Рэймонд Спрюэнс; с японской: Исороку Ямамото, Тюити Нагумо, Нобутакэ Кондо и Тамон Ямагути. Японская сторона в итоге получила сокрушительное поражение.

Тёмная Лига справедливости

Даг Лиман покинул «Тёмную Лигу справедливости» ("Justice League Dark") из-за другого проекта — экранизации подросткового романа Патрика Несса «Поступь хаоса» ("Chaos Walking") для кинокомпании Lionsgate. Главные роли в фильме сыграют Том Холланд и Дейзи Ридли.

Оригинальный комикс в стиле «Лиги справедливости», только очень мрачной, представляет собой объединившихся ради общей цели разных волшебных существ: Демона Этригана, Болотной Твари, Мертвеца, Джона Константина и других. Студия Warner Bros. Pictures обещает уже скоро назвать имя нового режиссёра.

Энн Хэтуэй

Энн Хэтуэй сыграет главную роль, а также выступит продюсером безымянной романтической комедии для STXfilms. Сценарий написали Эбби Кон и Марк Сильверстайн («В активном поиске», «Обещать — не значит жениться», «Клятва»), режиссёр пока подыскивается.

Фильм, сюжет которого не разглашается, представит современный взгляд на любовь и взаимоотношения молодого поколения.

Ханна. Совершенное оружие

Amazon Studios пригрела у себя многосерийный проект «Ханна» по экшен-триллеру Джо Райта 2011 года «Ханна. Совершенное оружие», главные роли в котором сыграли: Сирша Ронан, Эрик Бана и Кейт Бланшетт. Сценарий сериала пишет Дэвид Фарр («Ночной администратор»), написавший оригинальный фильм. Он же выступит одним из продюсеров.

В центре сюжета —16-летня Ханна Хеллер, выросшая на севере Финляндии и воспитанная своим отцом, бывшим агентом ЦРУ, как орудие мести за секретные эксперименты над людьми, в числе которых была мать Ханны. О кастинге в проект пока не сообщается.

Лучший стрелок

Том Круз в очередной раз подтвердил, что сиквел духоподъёмной драмы Тони Скотта 1986 года «Лучший стрелок», где он сыграл одну из главных ролей, непременно состоится. По словам актёра, съёмки могут начаться уже в следующем году.

Продюсер сиквела Джерри Брукхаймер, он же один из продюсеров оригинала, ранее в общих чертах описывал проект как историю нового поколения пилотов и военной техники, включая дроны, для которых пилоты не нужны вовсе — а здесь уже вырисовывается конфликт, на котором и будет сделан акцент в фильме. Персонаж Круза попытается доказать, что пилотов рано списывать со счетов, они ещё могут пригодиться военной авиации.

Джеймс Ван

Джеймс Ван выступит продюсером перезагрузки «Обители зла», шестой фильм которой под названием «Обитель зла: Последняя глава» вышел в прокат в прошлом году. Франчайз является киноадаптацией серии видеоигр от компании Capcom "Resident Evil" с Милой Йовович в главной роли. Сборы в прокате на сегодняшний день составляют $1.2 млрд, что делает его самой кассовой адаптацией видеоигр. Сценарии для всех картин писал Пол В.С. Андерсон, он же был постоянным режиссёром за исключением третьего фильма, который снимал Рассел Малкэхи.

Сценарий новой «Обители» принадлежит Грегу Руссо, написавшему перезагрузку Mortal Kombat. Помимо компании Джеймса Вана Atomic Monster в продюсировании новой франшизы участвует Constantin Film. Планируется создание шести фильмов с новым актёрским составом. В настоящий момент идёт активный поиск «правильного режиссёра».

Терминатор: Генезис

Арнольд Шварценеггер твёрдо уверен в своём участии в очередном фильме франшизы «Терминатор», возрождение которой ожидается в 2019 году, когда её создателю Джеймсу Кэмерону вернутся авторские права. Для работы над новым фильмом объединятся режиссёр Тим Миллер и продюсер предыдущей картины «Терминатор: Генезис» Дэвид Эллисон. Пока неясно чем это будет — очередным продолжением, перезагрузкой или триквелом к первым двум картинам Кэмерона.

Сэм Клафлин заменит Майлза Теллера в драматическом триллере о выживании «Дрейф» ("Adrift") режиссёра Бальтасара Кормакура. Теллер выбыл из проекта из-за занятости на другой картине, между тем съёмки стартуют со дня на день. Главную женскую роль играет Шейлин Вудли.

Тэми Олдем (Вудли) и её жених Ричард Шарп (Клафлин) отправляются из Таити в кругосветное морское путешествие, где они терпят страшный шторм, в результате которого Тэми получает травму головы и теряет сознание, а жених бесследно исчезает. С этого момента начинается её одиночное плавание и борьба за жизнь.

Джессика Честейн

Джессика Честейн подписалась на главную роль в фильме «Соблазняя Ингрид Бергман» ("Seducing Ingrid Bergman") по роману Криса Гринхала 2012 года. Автор адаптированного сценария — Араш Амел, он также выступит продюсером фильма вместе с Честейн. Режиссёра у проекта пока нет.

Картина расскажет о страстном романе между актрисой Ингрид Бергман, более известной по фильмам «Касабланка» и «Газовый свет», и знаменитым фотографом и журналистом Робертом Капой, который начался в Париже после Второй мировой войны и продолжился в Голливуде в разгар политических репрессий против антиамерикански настроенных граждан (эпоха маккартизма).

Angry Birds в кино

Сиквел анимационного фильма «Angry Birds в кино», анонсированный ещё год назад, выйдет в прокат 20 сентября 2019 года, что совпадает с 10-й годовщиной оригинальной игры. Снимают мультфильм для кинокомпании Sony Pictures режиссёры Туроп ван Орман («Удивительные злоключения Флэпджека») и Джон Райс («Рик и Морти») по сценарию Питера Акермана («Ледниковый период»), продюсер: Джон Коэн («Гадкий я», «Angry Birds в кино»).

Перезагрузка популярной франшизы «Ангелы Чарли» получила дату релиза. Фильм выйдет в прокат 7 июня 2019 года. В настоящий момент в проект приглашены сценаристы «Нарко» Даг Миро и Карло Бернард, которые перепишут имеющийся сценарий Эвана Спилиотопулоса. Режиссёр картины — Элизабет Бенкс. Она также выступит продюсером фильма вместе со своим мужем Максом Хэндельманом через их общую компанию Brownstone.

«Ангелы Чарли» — популярный телесериал 1970-х годов о трёх женщинах-детективах, выполняющих задания своего босса Чарли Таунсенда. В 2000 году у него появилась полнометражная версия от режиссёра Макджи, он же в 2003 снял продолжение фильма — «Ангелы Чарли 2: Только вперёд».

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