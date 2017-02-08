Мэттью Макконахи, Дженнифер Коннелли, Джек Николсон и Кристен Уиг

Мэттью Макконахи присмотрел для себя комедию «Пляжный бездельник»

Мэттью Макконахи сыграет главную роль в авантюрной комедии «Пляжный бездельник» ("Beach Bum"). Автор сценария и режиссёр — Хармони Корин («Отвязные каникулы», «Мистер Одиночество»).

Персонаж Макконахи — обаятельный мошенник, привыкший жить на широкую ногу и строя грандиозные планы на будущее. Фильм расскажет о его приключениях, которые не всегда заканчиваются благополучно.

Продюсирует картину Джон Лешер из компании LeGrisbi Productions. Съёмки начнутся в июле, релиз предположительно состоится летом 2018 года.

Дженнифер Коннелли сыграет в фильме «Боевой ангел Алита»

Дженнифер Коннелли получила злодейскую роль в экранизации популярной манги Юкито Кисиро «Боевой ангел Алита». Режиссёр фильма — Роберт Родригес. Ранее в проект зачислились актёры: Роза Салазар, Эд Скрейн, Кристоф Вальц и Джеки Эрл Хейли.

События манги разворачиваются в 26 веке в антиутопическом мире. Доктор Дайсон находит на помойке города Салем останки ещё живого киборга-женщины Алиты. Он ремонтирует найденные детали и пробуждает девушку. Выясняется, что она ничего не помнит о своём прошлом. Обнаружив в себе первоклассную боевую подготовку, Алита использует её для поимки преступников. В фильме ей предстоит эпическое приключение, которое приведёт героиню к самопознанию и любви.

Роза Салазар сыграет заглавную героиню, Кристоф Вальц — доктора Дайсона, Эд Скрейн — главного злодея-киборга Запана, имеющего в своём боевом арсенале мощный дамасский клинок. Роли других актёров не раскрываются.

За производство картины отвечают Twentieth Century Fox и продюсеры Джеймс Кэмерон и Джон Ландау от компании Lightstorm Entertainment. Релиз фильма назначен на 20 июля 2018 года.

Джека Николсона и Кристен Уиг пригласили в римейк комедии «Тони Эрдманн»

Джек Николсон после долгого отсутствия на большом экране возвращается в кино. Актёра пытаются заполучить на главную роль в англоязычный римейк немецко-автрийской драмокомедии «Тони Эрдманн» ("Toni Erdmann"). Картина номинирована на предстоящую премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Вторую главную роль в проекте получила актриса Кристен Уиг.

В центре сюжета — история отца, который безумно хочет наладить отношения со своей одержимой карьерой дочерью. Для того, чтобы хоть как-то к ней приблизиться, он придумывает себе другую личность — лайф-коуча по имени Тони Эрдманн, столкновение с которым приводит к разрушительным последствиям в профессиональной жизни дочки.

Джек Николсон претендует на роль Тони Эрдманна, а Кристен Уиг — на роль его дочери. Последний раз Николсон снимался в 2010 году. Это была комедия Джеймса Брукса «Как знать».

За производство фильма отвечает студия Paramount Pictures, а также продюсерские компании Gary Sanchez Productions и Gloria Sanchez Productions. Продюсеры: Джессика Эльбаум, Уилл Феррелл, Адам Маккей, Джонас Дорнбах и Жанин Жаковски.

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