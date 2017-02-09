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Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон сыграют в фильме про реслинг
Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон примут участие в съёмках драмокомедии «Борьба с моей семьёй» ("Fighting With My Family"). Также в картине снимаются Флоренс Пью и Джек Лоуден («Война и мир»). Автор сценария и режиссёр — один из создателей комедийного сериала «Офис» Стивен Мерчант.
В центре сюжета — история семьи бывшего гангстера и бывшего борца Рики, его супруги Джулии и их детей Сараи (будущей звезды Пэйдж) и Зака, которые зарабатывают на жизнь, устраивая представления в маленьких залах по всей стране. Родители хотят для своих детей лучшей жизни и, когда им выпадает шанс поучаствовать в отборе для реслинга, им кажется, что семейная мечта осуществилась. Однако Сарая и Зак на собственном опыте узнают, что карьера звезды реслинга требует от них куда больше, чем можно было представить.
Лена Хиди и Ник Фрост, предположительно, сыграют Рика и Джулию. Флоренс Пью будет играть Сараю, а Джек Лоуден — её брата Зака. Роль Дуэйна Джонсона не указывается.
В основе фильма — реальная история звезды реслинга Пэйдж, ранее уже рассказанная в одноимённой документальной ленте. В производстве фильма принимает участие компания Дуэйна Джонсона Seven Bucks Productions, а также Misher Films, WWE Studios, Film4 и продюсер Майкл Луизи. Съёмки стартуют в этом месяце в Лос-Анджелесе.
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Трансформация: Потрачено
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