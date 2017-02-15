Винс Вон снимется в фильме «Борьба с моей семьёй»

Винс Вон присоединился к актёрам драмокомедии «Борьба с моей семьёй» ("Fighting With My Family"). Ранее в проект зачислились: Дуэйн Джонсон, Лена Хиди, Ник Фрост, Флоренс Пью и Джек Лоуден («Война и мир»). Автор сценария и режиссёр — один из создателей комедийного сериала «Офис» Стивен Мерчант.

В центре сюжета — история семьи бывшего гангстера и бывшего борца Рики, его супруги Джулии и их детей Сараи (будущей звезды реслинга Пэйдж) и Зака, которые зарабатывают на жизнь, устраивая представления в маленьких залах по всей стране. Родители хотят для своих детей лучшей жизни и, когда им выпадает шанс поучаствовать в отборе для реслинга, им кажется, что семейная мечта осуществилась. Однако Сарая и Зак на собственном опыте узнают, что карьера звезды реслинга требует от них куда больше, чем можно было представить.

Лена Хиди и Ник Фрост сыграют Джулию и Рика. Флоренс Пью будет играть Сараю, а Джек Лоуден — её брата Зака. Винс Вон изобразит звезду реслинга 1980-х годов, который растратил впустую свои деньги и возможности.

В основе фильма — реальная история звезды реслинга Пэйдж, ранее уже рассказанная в одноимённой документальной ленте. В производстве фильма принимает участие компания Дуэйна Джонсона Seven Bucks Productions, а также Misher Films, WWE Studios, Film4 и продюсер Майкл Луизи. Съёмки стартуют в этом месяце в Лос-Анджелесе.

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