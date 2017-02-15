Ники Каро назначена режиссёром фильма «Мулан»

Walt Disney Pictures объявила о назначении Ники Каро («Северная страна», «Жена смотрителя зоопарка», «Удача винодела», «Тренер») режиссёром киноадаптации анимационного фильма «Мулан» 1998 года из фильмотеки студии. Таким образом Каро станет второй жещиной-режиссёром, которая возглавит съёмки картины для Walt Disney с бюджетом, превышающим $100 млн. Первой стала Ава Дюверней, занятая в настоящее время на экранизации научно-фантастического романа Мадлен Л’Энгл «Трещина во времени» ("Wrinkle in Time").

В основу оригинального мультфильма «Мулан» положена средневековая китайская легенда о женщине-воине Хуа Мулань, которая втайне от всех, переодевшись в мужскую одежду, вступает в ряды действующей армии, чтобы занять там место стареющего отца.

Первоначальный сценарий Лорен Хайнек и Элизабет Мартин переписали под текущий проект Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Исполнительным продюсером выступит Билл Конг («Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).

Напомним, что в недрах другой компании — Sony Pictures идёт работа над аналогичным проектом.

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