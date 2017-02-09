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Брэд Питт, Джеймс Грэй, Лена Хиди, Ник Фрост, Дуэйн Джонсон и Кирилл Серебренников

Киноблог » Вести с полей » 09 февраля 2017, 14:21:07
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Брэд Питт планирует сниматься в научной фантастике «К звёздам»

Брэд Питт

Брэд Питт присмотрел для себя ведущую роль в амбициозном научно-фантастическом эпик-фильме «К звёздам» ("Ad Astra"). Он также выступит продюсером через свою компанию Plan B. Режиссёр картины — Джеймс Грэй («Затерянный город Z», «Хозяева ночи», «Роковая страсть»), он же писал сценарий вместе с Итаном Россом.

Главный герой истории — слегка аутичный космический инженер Рой Макбрайд, предпринявший смелое путешествие в космос, чтобы найти своего отца, который более 20 лет назад покинул Землю в надежде обнаружить жизнь на планете Нептун. Миссия закончилась неудачей, и следы старшего Макбрайда затерялись.

Съёмки планируется начать в мае при поддержке кинокомпании New Regency.

Питт и Грэй ранее уже пытались работать вместе, включая последнюю картину режиссёра «Затерянный город Z», роль в которой впоследствии отошла Чарли Ханнаму.

Что касается другого проекта Брэда Питта — многострадального сиквела «Войны миров Z», то его релиз не просто на время задержали, как сообщалось ещё в прошлом году, а заморозили на неопределённое время. Говорят, что сценарий хотят полностью переписать, и режиссёр Дэвид Финчер по-прежнему проявляет к нему большой интерес.

Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон сыграют в фильме про реслинг

Лена Хиди

Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон примут участие в съёмках драмокомедии «Борьба с моей семьёй» ("Fighting With My Family"). Также в картине снимаются Флоренс Пью и Джек Лоуден («Война и мир»). Автор сценария и режиссёр — один из создателей комедийного сериала «Офис» Стивен Мерчант.

В центре сюжета — история семьи бывшего гангстера и бывшего борца Рики, его супруги Джулии и их детей Сараи (будущей звезды Пэйдж) и Зака, которые зарабатывают на жизнь, устраивая представления в маленьких залах по всей стране. Родители хотят для своих детей лучшей жизни и, когда им выпадает шанс поучаствовать в отборе для реслинга, им кажется, что семейная мечта осуществилась. Однако Сарая и Зак на собственном опыте узнают, что карьера звезды реслинга требует от них куда больше, чем можно было представить.

Лена Хиди и Ник Фрост, предположительно, сыграют Рика и Джулию. Флоренс Пью будет играть Сараю, а Джек Лоуден — её брата Зака. Роль Дуэйна Джонсона не указывается.

В основе фильма — реальная история звезды реслинга Пэйдж, ранее уже рассказанная в одноимённой документальной ленте. В производстве фильма принимает участие компания Дуэйна Джонсона Seven Bucks Productions, а также Misher Films, WWE Studios, Film4 и продюсер Майкл Луизи. Съёмки стартуют в этом месяце в Лос-Анджелесе.

Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Виктор Цой

Режиссёр Кирилл Серебренников возглавит съёмки безымянной пока картины о поэте и музыканте Викторе Цое (1962-1990), ставшем легендой отечественной рок-музыки. Проект анонсировали кинокомпания HYPE FILM и продюсеры: Илья Стюарт («Ученик», «Мифы о Москве», «Холодный фронт»), Михаил Финогенов («Заложники», «Холодный фронт») и Мурад Османн («Ученик», «Мифы о Москве», «Холодный фронт»).

События разворачиваются в конце 1970 — начале 1980-х годов в то время, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом. Спустя несколько лет его песни: «Когда-то ты был битником», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница» станут мега-хитами, а их автор будет собирать стадионы.

Фильм расскажет о том периоде, когда будущий кумир миллионов ещё выступал в электричках и впервые встретил тех, кто впоследствии сыграл в его жизни судьбоносные роли. Сюжет фильма будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

В настоящее время идёт кастинг в картину. В ней будут использованы песни Виктора Цоя и музыка западных рок-музыкантов, повлиявших на формирование русского рока.

Съёмки начнутся в августе в Санкт-Петербурге при участии оператора Владислава Опельянца («Заложники», «Селфи», «Ученик», «Утомлённые солнцем 2») и композитора Ильи Демуцкого («Ученик»). Премьера фильма состоится осенью 2018 года.

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